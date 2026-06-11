Про це йдеться у постанові Кабміну України №739.

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Що відомо про нове рішення?

Кабінет Міністрів України створює Українське фармацевтичне агентство як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Воно працюватиме під координацією уряду через главу МОЗ та відповідатиме за:

регулювання обігу лікарських засобів і медичних виробів;

контроль їх якості, безпеки та ефективності;

нагляд у сфері косметичної продукції, донорства крові й контролю за обігом окремих контрольованих речовин.

У Кабміні наголосили, що усі рішення профінансують з уже закладеного держбюджету, а кошти візьмуть із чинної програми служби.

Українське фармацевтичне агентство стане правонаступником Держлікслужби, тобто отримає її майно, права та обов'язки. До моменту повного запуску нової структури МОЗ тимчасово продовжить виконувати відповідні функції,

– зазначили у Кабміні.

Також член парламентського комітету з питань здоров'я нації та медичної допомоги Сергій Кузьміних зазначив, що правонаступника Держлікслужби було створено на виконання євроінтеграційного закону "Про лікарські засоби".

Кузьміних висловив сподівання, що в Україні з'явиться сучасний європейський орган контролю у фармацевтичній сфері. За його словами, нове відомство матиме важливі завдання зокрема контроль біоеквівалентності ліків та дотримання ліцензійних умов.

Він додав, що за реалізацією реформи уважно стежитимуть, щоб нове агентство одразу запрацювало ефективно. За його словами, попереду значний обсяг роботи.

Безрецептурні ліки можна придбати на АЗС: що відомо

В Україні з 23 березня почали продавати безрецептурні ліки на автозаправних станціях. Уряд тоді видав 15 ліцензій, ще 43 заявки перебували у розгляді.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив ще 26 грудня. У МОЗ пояснили, такі зміни відбуваються, аби знизити ціни на безрецептурні ліки та зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно чи взагалі відсутні.