Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины №739.

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Что известно о новом решении?

Кабинет Министров Украины создает Украинское фармацевтическое агентство как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Оно будет работать под координацией правительства через главу Минздрава и отвечать за:

регулирование оборота лекарственных средств и медицинских изделий;

контроль их качества, безопасности и эффективности;

, надзор в сфере косметической продукции, а также за донорством крови и контролем за оборотом отдельных контролируемых веществ.

В Кабмине подчеркнули, что все решения будут профинансированы из уже заложенного госбюджета, а средства будут взяты из действующей программы службы.

Украинское фармацевтическое агентство станет правопреемником Гослекслужбы, то есть получит ее имущество, права и обязанности. До момента полного запуска новой структуры Минздрав временно продолжит выполнять соответствующие функции,

– отметили в Кабмине.

Также член парламентского комитета по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Сергей Кузьминых отметил, что правопреемник Гослекслужбы был создан во исполнение евроинтеграционного закона "О лекарственных средствах".

Кузьминых выразил надежду, что в Украине появится современный европейский орган контроля в фармацевтической сфере. По его словам, новое ведомство будет выполнять важные задачи, в частности контроль биоэквивалентности лекарств и соблюдения лицензионных условий.

Он добавил, что за реализацией реформы будут внимательно следить, чтобы новое агентство сразу же начало эффективно работать. По его словам, впереди значительный объем работы.

Безрецептурные лекарства можно приобрести на АЗС: что известно

В Украине с 23 марта начали продавать безрецептурные лекарства на автозаправочных станциях. Правительство тогда выдало 15 лицензий, еще 43 заявки находились на рассмотрении.

Соответствующее решение Кабмин принял еще 26 декабря. В Минздраве объяснили, что такие изменения происходят, чтобы снизить цены на безрецептурные лекарства и сделать их более доступными там, где аптеки работают нестабильно или вообще отсутствуют.