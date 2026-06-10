Какую ответственность могут ввести за незаконное требование оплаты за лечение?

Сейчас медицинская помощь в государственных учреждениях предоставляется людям бесплатно, если процедура включена в гарантированный пакет медицинских гарантий. Случаи, когда за эти услуги дополнительно просят деньги под видом благотворительного взноса или пожертвования, могут грозить врачам уголовной ответственностью. Такие нормы предлагает зарегистрированный законопроект №15298.

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Авторы законопроекта говорят, что на практике до сих пор есть случаи, когда врачи принимают деньги от пациентов, за лечение которых уже заплатило государство. Хотя законодательство о здравоохранении и системы государственных финансовых гарантий не заставляют человека платить за услуги в государственных больницах.

Поэтому изменениями в Уголовном кодексе предлагается увеличить количество деяний врачей, за которые может наступать уголовная ответственность. Среди них – незаконное взыскание средств с пациентов. Речь идет об оплате так называемых "благотворительных взносов" за услуги, медикаменты и тому подобное. То есть, если будет установлено, что услуга или лекарства уже были оплачены за счет государства, а человек дополнительно за них заплатил, то для того, кто взял деньги будет предусмотрено наказание.

Ответственность также будет наступать за отказ государственного врача предоставить услуги или медикаменты, если человек за них не заплатил. За это медику могут выписать штраф или установить пробационный надзор на срок от трех до пяти лет с возможным лишением права работать на определенных должностях.

Большее наказание предусмотрено, если незаконное требование выплаты было совершено врачом повторно или по предварительному сговору группы лиц. Также если отказ предоставить лечение причинил материальный ущерб или из-за этого произошло ухудшение здоровья, то медик может получить лишение свободы на срок от двух до пяти лет вместе с лишением права занимать определенные должности. Заключение от трех до 6 лет предусмотрено за причинение серьезного вреда или даже смерти.

У статье 184 УК Украины также хотят добавить примечание о том, что устанавливаются критерии крупного и особо крупного материального ущерба. Большим будет нанесение вреда, который в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а превышение более чем в 200 раз будет считаться особо крупным вредом.

После возможного принятия закона в Уголовном кодексе будет прописана ответственность за отдельные нарушения в сфере здравоохранения, а право пациента на бесплатные медицинские услуги, лекарственные средства и медицинские изделия будет защищено и гарантировано государством.

Что стоит знать о пожертвованиях и благотворительности в Украине?

В Украине пожертвование является особым видом дарения, ведь имущество или средства передаются для достижения конкретной цели. При этом жертвователь имеет право контролировать, используются ли переданные средства или имущество именно по назначению. Для отдельных видов имущества закон требует письменный договор и нотариальное удостоверение.

Кроме того, законом предусмотрена так называемая благотворительная пенсия. Так физические и юридические лица могут делать благотворительные взносы в пользу пенсионеров через специальные механизмы поддержки. Такие пожертвования могут направляться конкретному человеку или использоваться для социальной помощи отдельным категориям граждан, которые нуждаются в дополнительной финансовой поддержке