Кто может делать благотворительные пожертвования на пенсию
Любое юридическое или физическое лицо, независимо от места жительства, имеет возможность присоединиться к финансированию пенсионных выплат в Украине. Проведение благотворительных взносов не требует представления документов или посещения государственных учреждений.
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Осуществить благотворительный взнос можно через веб-портал электронных сервисов Пенсионного фонда Украины. Эта сумма может быть направлена на отдельный счет Фонда и использоваться для пенсионных выплат конкретному пенсионеру или как дополнительный финансовый ресурс для Фонда.
Что такое благотворительные пожертвования на пенсию?Закон Украины, который был принят в конце прошлого года, делает возможным осуществление пожертвований для выплаты пенсий современным пенсионерам путем упрощения механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Что еще нужно знать о благотворительных пожертвованиях
Благотворительные пожертвования могут быть персонализированными или обезличенными. При персонализированных пожертвованиях 70% средств направляется на выплату пенсии выбранному пенсионеру, а остальные 30% – на покрытие пенсионных потребностей всех пенсионеров В случае обезличенных пожертвований вся сумма используется для пенсионных выплат в рамках солидарной системы.