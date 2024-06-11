Кто может делать благотворительные пожертвования на пенсию

Любое юридическое или физическое лицо, независимо от места жительства, имеет возможность присоединиться к финансированию пенсионных выплат в Украине. Проведение благотворительных взносов не требует представления документов или посещения государственных учреждений.

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Осуществить благотворительный взнос можно через веб-портал электронных сервисов Пенсионного фонда Украины. Эта сумма может быть направлена на отдельный счет Фонда и использоваться для пенсионных выплат конкретному пенсионеру или как дополнительный финансовый ресурс для Фонда.

Что такое благотворительные пожертвования на пенсию? Закон Украины, который был принят в конце прошлого года, делает возможным осуществление пожертвований для выплаты пенсий современным пенсионерам путем упрощения механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Что еще нужно знать о благотворительных пожертвованиях

Благотворительные пожертвования могут быть персонализированными или обезличенными. При персонализированных пожертвованиях 70% средств направляется на выплату пенсии выбранному пенсионеру, а остальные 30% – на покрытие пенсионных потребностей всех пенсионеров В случае обезличенных пожертвований вся сумма используется для пенсионных выплат в рамках солидарной системы.

Обратите внимание! Любой благотворительный взнос или пожертвование зачисляется в выплатные документы в течение месяца со дня их получения. Такие поступления регулируются соответствующим постановлением правления Пенсионного фонда.