Какая сейчас надбавка за стаж

Надбавка за стаж рассчитывается индивидуально, ввиду индивидуальных показателей пенсионера. Эта доплата прямо связана с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.

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Поскольку этот показатель вырос с 1 января, изменилась и надбавка за стаж. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность сейчас составляет 2 361 гривну. Соответственно надбавка за каждый год сверхурочного стажа – 23,61 гривны.

Напомним! Новый перерасчет выплат работающих пенсионеров начался еще в апреле. Однако, надбавки за новоприобретенный стаж будут начислены только в июне.

Почему надбавка может быть меньше

Нужно понимать, что увеличение прожиточного минимума не влияет на перерасчет размера этой надбавки, если лицо продолжает работать. То есть, часть пенсионеров получает доплату, которая рассчитывалась по предыдущим показателям. Для сравнения:

в прошлом году размер такого прожиточного минимума составлял 2 093 гривны, если у лица 14 лет сверхурочного стажа, надбавка составляет 293,02 гривны;

пользуясь нынешним значением – 2 361 гривны, имеем большую надбавку – 330,54 гривны.

Заметьте! Перерасчет надбавки за сверхурочный стаж из-за роста прожиточного минимума, происходит после того, как лицо увольняется с работы.