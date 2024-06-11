Хто може робити благодійні пожертви на пенсію

Будь-яка юридична або фізична особа, незалежно від місця проживання, має можливість приєднатися до фінансування пенсійних виплат в Україні. Проведення благодійних внесків не вимагає подання документів або відвідування державних установ.

Читайте також: Через це ваша пенсія менша: як працює надбавка за понаднормовий стаж

Здійснити благодійний внесок можна через веб-портал електронних сервісів Пенсійного фонду України. Ця сума може бути спрямована на окремий рахунок Фонду та використовуватися для пенсійних виплат конкретному пенсіонеру або як додатковий фінансовий ресурс для Фонду.

Що таке благодійні пожертви на пенсію? Закон України, який було прийнято наприкінці минулого року, робить можливим здійснення пожертвувань для виплати пенсій сучасним пенсіонерам шляхом спрощення механізму участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні.

Що ще треба знати про благодійні пожертви

Благодійні пожертви можуть бути персоналізованими або знеособленими. При персоналізованих пожертвах 70% коштів спрямовується на виплату пенсії обраному пенсіонерові, а решта 30% – на покриття пенсійних потреб усіх пенсіонерів У випадку знеособлених пожертв вся сума використовується для пенсійних виплат у рамках солідарної системи.

Зауважте! Будь-який благодійний внесок або пожертва зараховується до виплатних документів протягом місяця з дня їх отримання. Такі надходження регулюються відповідною постановою правління Пенсійного фонду.