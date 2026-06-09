Прививки для детей станут обязательными

Законодатели предлагают перезагрузить систему профилактики и заставить проводить прививки детей перед школой. Если иммунизацию по календарю ребенок не пройдет, то ему могут ограничить посещение учебных заведений или детских лагерей отдыха. Соответствующий законопроект зарегистрирован под номером №15286.

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Инфекционные болезни остаются причиной тяжелых последствий и смертности людей. Многие дети переживают такие болезни. Украина уже приняла евроинтеграционный Закон "О системе общественного здоровья" в 2022 году, который, в частности, закрепил потребность профилактики инфекционных болезней, эпидемиологического надзора и готовности к реагированию. Правительство получило поручение на подготовку и распространение проекта Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

В законопроекте говорится о посещении образовательных и оздоровительных учреждений при условии получения профилактических прививок. Сведения об этом будут вноситься в справку или Электронную систему здравоохранения Украины. Так справка или выписка из системы будет подтверждать отсутствие противопоказаний и наличия необходимых вакцин.

Вакцины для обязательных прививок по возрасту и профилактических будут покупаться за счет государственного бюджета. Местные общины будут финансировать прививки по эпидемическим показаниям, состоянию здоровья людей или региональные программы.

Важно, что педагоги будут иметь обязанность изолировать больных детей и передавать данные врачам. Соответствующие изменения в течение шести месяцев со дня принятия закона внесут в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. То есть за нарушение таких правил педагоги будут нести юридическую ответственность.

Возможны ли исключения?

Родителям разрешат не вакцинировать ребенка, если он имеет временные или постоянные медицинские противопоказания. При этом, если эпидситуация будет нормальной, то врачебно-консультативная комиссия сможет решать, можно ли не вакцинировать ребенка.

Какие полномочия получит Министерство здравоохранения?

Минздрав сможет определять нормы вакцинации и вести цифровой учет. Так именно специалисты ведомства смогут определять инфекции, с которыми можно бороться с помощью вакцин; формировать список обязательных прививок по разным показателям. Также министерство будет иметь обновить календарь профилактических вакцинаций.

Законопроект предусматривает, что врачи будут работать в цифровизированной системе и будут вносить в нее данные о проведенных прививках и официальные отказы.

Какие прививки и медицинские документы нужны для поступления ребенка в школу?

Школы в Украине уже имеют право требовать от родителей медицинские документы о состоянии здоровья ребенка, в частности справку о проведенных профилактических прививках. Такая норма связана с законодательством в сфере здравоохранения и необходимостью обеспечения безопасной образовательной среды. В то же время отсутствие отдельных прививок может стать основанием для ограничения посещения учебного заведения в очной форме во время неблагоприятной эпидемической ситуации.

Среди основных документов, которые нужно иметь ребенку перед школой, есть медицинская справка установленной формы и информация о профилактических прививках в соответствии с календарем вакцинации. Врач при осмотре оценивает состояние здоровья ребенка и определяет, может ли он посещать учебное заведение без ограничений.