То есть подать им нужно не только справку формы № 086/о, но и медицинскую справку формы № 063/о о прививках. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Учись. Медиа".

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Нужно ли подавать справку о прививках ученика

В перечне обязательных документов для зачисления в школу, утвержденных МОН, говорится только о справке формы № 086/о.

Это медицинская справка, которую заполняет педиатр или семейный врач. В ней указывают:

группу для занятий физкультурой;

данные о лабораторных исследованиях;

а также данные о проведенных прививках.

Последний пункт о прививках появился в форме № 086/о еще в июле 2023 года. Тогда Минздрав обновил порядок медосмотров и зачислений детей в учебные заведения, а название справки изменилось с № 086–1/о на № 086/о. В обновленной форме появился пункт для внесения данных о прививках.

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Знают ли об изменениях МОН и школы

В сентябре 2024 года МОН внесло изменения в порядок зачисления учащихся в школу, в котором название медицинской справки № 086-1/о заменено на № 086/о.

На основе этих двух документов от МОН и Минздрава происходит зачисление детей в школу. То есть основным документом является медицинская справка № 086/о, в которой уже вписаны данные о прививках. Отдельной справки о вакцинации министерства не требуют.

Об этих изменениях могут знать не все школы, поэтому и видим в их перечнях документов справку о прививках.

К тому же в Минздраве указывают, что школа может попросить справку о прививках, если в учебном заведении нет таких документов, потому что, например, ребенок перешел в новую школу. Если толковать вступление в 1 класс как новую школу, тогда у администрации появляются основания просить справку о прививках.

Что говорит юрист

Роман Бондаренко, юрист ОО "Родители SOS" советует родителям руководствоваться порядком зачисления учащихся в школу, который выдан МОН и указывает на перечень необходимых документов, в частности, медицинскую форму № 086/о.