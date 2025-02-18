Тобто подати їм потрібно не лише довідку форми № 086/о, а й медичну довідку форми № 063/о про щеплення. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на "Вчися. Медіа".

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Чи треба подавати довідку про щеплення учня

У переліку обов'язкових документів для зарахування до школи, затверджених МОН, йдеться лише про довідку форми № 086/о.

Це медична довідка, яку заповнює педіатр або сімейний лікар. У ній вказують:

групу для занять фізкультурою;

дані про лабораторні дослідження;

а також дані про проведені щеплення.

Останній пункт про щеплення з'явився у формі № 086/о ще в липні 2023 року. Тоді МОЗ оновило порядок медоглядів та зарахувань дітей до закладів освіти, а назва довідки змінилася з № 086–1/о на № 086/о. В оновленій формі з'явився пункт для внесення даних про щеплення.

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Чи знають про зміни МОН та школи

У вересні 2024 року МОН внесло зміни до порядку зарахування учнів до школи, у якому назва медичної довідки № 086-1/о замінена на № 086/о.

На основі цих двох документів від МОН та МОЗ відбувається зарахування дітей до школи. Тобто основним документом є медична довідка № 086/о, у якій уже вписані дані про щеплення. Окремої довідки про вакцинацію міністерства не вимагають.

Про ці зміни можуть знати не всі школи, тому й бачимо в їхніх переліках документів довідку про щеплення.

До того ж у МОЗ вказують, що школа може попросити довідку про щеплення, якщо в закладі освіти немає таких документів, бо, наприклад, дитина перейшла в нову школу. Якщо тлумачити вступ до 1 класу як нову школу, тоді в адміністрації з'являються підстави просити довідку про щеплення.

Що каже юрист

Роман Бондаренко, юрист ГО "Батьки SOS" радить батькам керуватися порядком зарахування учнів до школи, який виданий МОН і вказує на перелік необхідних документів, зокрема, медичну форму № 086/о.