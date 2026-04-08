Хто може оформити відпустку по догляду за дитиною?
Головна особливість полягає у тому, що під час такої відпустки заробітна плата за робітником не зберігається, пише Дія.
Однак якщо працівник подав необхідні документи, відмовити йому роботодавець не має права.
При цьому не лише мама має право залишитися з дитиною. Закон дозволяє оформити таку відпустку іншому члену сім'ї, який фактично доглядає за дитиною:
- батькові;
- бабусі; дідусю
- або іншому родичу.
Зауважте! Право на відпустку по догляду за дитиною закріплене у статті 179 Кодексу законів про працю та статті 25 Закону України "Про відпустки".
Як оформити відпустку по догляду за дитиною?
Щоб оформити відпустку по догляду за дитиною до 6 років, працівник подає заяву роботодавцю і два основних документи:
- копію свідоцтва про народження дитини;
- та медичну довідку про потребу дитини у домашньому догляді.
Мова йде про спеціальну форму № 080-1/о, затверджену наказом МОЗ. Її видають заклади охорони здоров’я на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії.
Якщо відпустку бере не один із батьків, а родич, додатково потрібно подати документи, що підтверджують спорідненість. Це важливо, адже роботодавець має підстави перевірити право на таку відпустку.
На підставі цих документів роботодавець видає відповідний наказ.
Важливо! Тривалість відпустки визначається саме медичною довідкою. Тобто вона не може перевищувати її термін або момент, коли дитині виповниться шість років.
Про які нюанси часто забувають?
Медичну форму № 080-1/о зазвичай видають терміном від 6 місяців до одного року. Після цього її треба продовжувати. І робити це варто заздалегідь, бо оформлення потребує часу, пише Кадроленд.
Дата початку такої декретної відпустки визначається у заяві працівника і може не збігатися з датою видачі медичної довідки. А от кінцева дата – це або завершення дії довідки, або досягнення дитиною шестирічного віку.
Якщо довідка закінчилась, а дитина й надалі потребує догляду, потрібно оформити нову і подати її роботодавцю. На її підставі той видає новий наказ про продовження відпустки.
Якщо ж працівник не встиг отримати довідку, він може тимчасово оформити інший вид відпустки, наприклад, щорічну або без збереження зарплати за домовленістю.
Зауважте! Період перебування у відпустці до 6 років не зараховується до страхового стажу. Це означає, що він не впливатиме на майбутні соціальні виплати, зокрема пенсію.
Які види відпустки передбачає новий Трудовий кодекс?
В Україні залишиться чинною відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів. Вона передбачає 70 днів до народження дитини та 56 днів після, і є оплачуваною. Навіть після ухвалення нового Трудового кодексу цей вид відпустки не планують скасовувати чи скорочувати.
Також без змін залишиться декретна відпустка для догляду за дитиною до трьох років. За працівником, який іде у таку відпустку, зберігається робоче місце, а держава продовжить сплачувати за нього єдиний соціальний внесок – наразі це 1 902 гривні щомісяця.
Водночас законодавство пропонує нову оплачувану батьківську відпустку. Вона триватиме чотири місяці: два з них призначені для матері і два – для батька.