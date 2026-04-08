Хто може оформити відпустку по догляду за дитиною?

Головна особливість полягає у тому, що під час такої відпустки заробітна плата за робітником не зберігається, пише Дія.

Дивіться також Стаж у декреті: чи зараховують роки відпустки по догляду за дитиною для пенсії

Однак якщо працівник подав необхідні документи, відмовити йому роботодавець не має права.

При цьому не лише мама має право залишитися з дитиною. Закон дозволяє оформити таку відпустку іншому члену сім'ї, який фактично доглядає за дитиною:

батькові;

бабусі; дідусю

або іншому родичу.

Зауважте! Право на відпустку по догляду за дитиною закріплене у статті 179 Кодексу законів про працю та статті 25 Закону України "Про відпустки".

Як оформити відпустку по догляду за дитиною?

Щоб оформити відпустку по догляду за дитиною до 6 років, працівник подає заяву роботодавцю і два основних документи:

копію свідоцтва про народження дитини;

та медичну довідку про потребу дитини у домашньому догляді.

Мова йде про спеціальну форму № 080-1/о, затверджену наказом МОЗ. Її видають заклади охорони здоров’я на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії.