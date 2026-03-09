Які існують види декрету в Україні?

Усі наявні види відпустки по догляду за дитиною не можна змішувати в одне поняття, адже держава надає й різну підтримку. Міністерство економіки України пояснює, що оплачувані відпустки можуть тривати три роки або чотири місяці.

Так в Україні батьки можуть отримати такі види відпусток:

126 днів у зв'язку вагітністю та пологами. Це оплачувана відпустка на 70 днів до пологів і 56 після. Цей вид відпустки збережеться навіть після того, як остаточно ухвалять проєкт нового Трудового кодексу. Він цей вид декрету не скасовує та не скорочує.

відпустка у зв'язку з доглядом дитини до 3 років. Батька чи матір, які йдуть у відпустку, закріплюють на робочому місці. За громадянина сплачують Єдиний соціальний внесок – це нині 1902 гривень за місяць. У цьому випадку також змін не передбачено й після встановлення норм нового Трудового кодексу.

Новий тип оплачуваного часу без роботи – це оплачувана батьківська відпустка. Новий Трудовий кодекс запроваджує додаткову відпустку на чотири місяці – два передбачені для матері й два – для батька. Передавати свою частину такої відпустки між батьками не можна. Усі чотири місяці такого декрету людина може використати, якщо виховує дитину самостійно.

Важливо! Відповідно до директиви ЄС, право на таку відпустку батькам надається, доки дитині не виповниться 8 років.

Новий Трудовий кодекс не скорочує права батьків, а навіть зберігає їх та дає можливості для поєднання роботи й догляду за дитиною. Зокрема йдеться про: