Какие существуют виды декрета в Украине?

Все существующие виды отпуска по уходу за ребенком нельзя смешивать в одно понятие, ведь государство предоставляет и разную поддержку. Министерство экономики Украины объясняет, что оплачиваемые отпуска могут длиться три года или четыре месяца.

Так в Украине родители могут получить такие виды отпусков:

126 дней в связи с беременностью и родами. Это оплачиваемый отпуск на 70 дней до родов и 56 после. Этот вид отпуска сохранится даже после того, как окончательно примут проект нового Трудового кодекса. Он этот вид декрета не отменяет и не сокращает.

отпуск в связи с уходом за ребенком до 3 лет. Отца или мать, которые идут в отпуск, закрепляют на рабочем месте. За гражданина уплачивается Единый социальный взнос – это сейчас 1902 гривен в месяц. В этом случае также изменений не предусмотрено и после установления норм нового Трудового кодекса.

Новый тип оплачиваемого времени без работы – это оплачиваемый родительский отпуск. Новый Трудовой кодекс вводит дополнительный отпуск на четыре месяца – два предусмотрены для матери и два – для отца. Передавать свою часть такого отпуска между родителями нельзя. Все четыре месяца такого декрета человек может использовать, если воспитывает ребенка самостоятельно.

Важно! Согласно директиве ЕС, право на такой отпуск родителям предоставляется, пока ребенку не исполнится 8 лет.

Новый Трудовой кодекс не сокращает права родителей, а даже сохраняет их и дает возможности для совмещения работы и ухода за ребенком. В частности речь идет о:

запрете увольнения работников с детьми до полутора лет или ребенком с инвалидностью;

защите одиноких матерей и одиноких отцов с ребенком до 14 лет;

гарантиях для беременных относительно медицинских осмотров с сохранением оплаты.

Что еще известно о проекте нового Трудового кодекса?