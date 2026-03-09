На сколько могут уменьшить отпуск по уходу за ребенком?
Новый Трудовой кодекс расписан в законопроекте №14386. Его создание инициировал Кабинет министров.
В сети распространили информацию о том, что новый Трудовой кодекс якобы уменьшает срок отпуска с трех лет до четырех месяцев. В Минэкономики объясняют, что эта информация не соответствует действительности. Срок отпуска сохраняется, как и раньше, и с гарантией рабочего места. Но кроме него вводится и новый дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей, сроком на четыре месяца.
Такие изменения вводятся в соответствии с европейскими стандартами, но не заменяют действующий трехлетний декрет.
Кроме того, вопросы государственной помощи при рождении ребенка и социальных выплат не регулируются Трудовым кодексом и не изменяются его проектом.
Редакция приносит извинения за публикацию недостоверной инофрмации. Мы уже получили официальный комментарий от Министерства.
По официальной информации, проект кодекса сохраняет все базовые гарантии:
- запрет увольнения беременных и работников с детьми в возрасте до полутора лет или ребенком с инвалидностью;
- гарантии для беременных относительно медицинских осмотров;
- оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком – каждый из родителей имеет право на 2 месяца.
Гарантии, связанные с отпуском в связи с беременностью и уходом за ребенком до 3 лет, не отождествляются с оплачиваемым отпуском.
Отметим! С 2023 года беременные женщины могут уходить в декрет позже чем за 70 или 90 дней до ожидаемой даты родов. Они имели право пропорционально увеличить послеродовую часть отпуска.
К слову, с 2021 года принят закон обеспечил равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. Были устранены законодательные пробелы, ограничивавшие право отца на отпуск по уходу за ребенком, если нет справки с места работы или учебы.
В Украине предусмотрены выплаты на уход за детьми
В Украине начали выплачивать новую помощь на детей, в частности по программе "еЯсла", которая поддерживает родителей после рождения ребенка. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление в Пенсионный фонд или ЦНАП, после чего данные передадут в банк для открытия специального счета.
Для оформления помощи обычно нужны паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка и подтверждение выхода на работу.
Деньги будут поступать на специальный счет или банковскую карточку, открытую для получения социальных выплат.