О чем говорит Закон о парковке транспортных средств для водителей с детьми?

Если водитель перевозит маленького ребенка и на его авто есть соответствующий опознавательный знак, то он имеет право становиться на специальные места на паркингах. Об этом сообщила Верховная Рада Украины.

С 5 марта вступил в силу Закон № 4657-IX. В нем прописано, что семьи с маленькими детьми в Украине будут иметь дополнительные условия комфорта и безопасности, в частности при парковке авто.

Документ четко определяет, что на паркингах или специально отведенных площадках для парковки должны быть обустроены места для водителей с детьми до трех лет. У Законе установлено, что от общего количества паркомест должно быть не менее 5% для семейных авто, но на маленьких площадках должно быть хотя бы одно такое место.

Важно, что места для парковки авто с детьми отличные от тех, что предназначены для людей с инвалидностью. В обоих случаях на машине должна быть соответствующая отметка. Поэтому на каждом паркинге должно быть не менее 15% обустроенных мест, куда нельзя ставить авто без спецпозначек.

Государство пытается оптимизировать городское пространство для нужд наименее защищенных слоев населения в условиях военного положения.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления способствуют созданию владельцами специально оборудованных или отведенных площадок для парковки транспортных средств отдельных мест для парковки транспортных средств, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны,

– говорится в Законе.

К слову, в европейских странах такая норма работает уже давно. На больших паркингах и на площадках возле общественных заведений в большинстве случаев имеется хотя бы одно место для авто с детьми.

Что известно о штрафах за неправильную парковку?