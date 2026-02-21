Какие размеры штрафов за нарушение ПДД 2026 года?

Контроль на дорогах Украины в 2026 году стал жестче, пишет Polis.ua.

Езда без действительного полиса автогражданки грозит штрафом в размере 850 гривен. Если водитель спровоцировал ДТП – придется еще и компенсировать убытки пострадавшим.

Автоматические камеры фиксируют превышение скорости:

  • на 20 – 50 километров в час – 340 гривен;
  • более 50 километров в час – 1 700 гривен.

Если при этом создана аварийная ситуация – еще 1 445 гривен и лишение права управления сроком до 1 года.

Езда без ремня безопасности или использование телефона без гарнитуры – штраф 510 гривен.

Размер штрафа зависит от ситуации:

  • Забыли права дома – 425 гривен;
  • Нет действующего удостоверения – 3 400 гривен;
  • Управление после лишения прав – 20 400 гривен за первое нарушение, 40 800 гривен за повторное.

Штраф за игнорирование сигнала светофора – 510 гривен. Нарушение фиксируется камерами.

Штраф составляет 680 гривен. Нарушение также фиксируется камерами.

Дети до 12 лет или ростом до 150 см должны быть в автокресле или бустере. За первое нарушение вас оштрафуют на 510 гривен, а за повторное в течение года – 850 гривен.

  • Первый случай – 17 000 гривен + лишение прав на 1 год;
  • Второй раз в течение года – 34 000 гривен + лишение прав на 3 года;
  • Третий – 51 000 гривен с конфискацией авто.

Штраф в размере 340 – 680 гривен.

Минимальный штраф – 340 гривен. Дополнительно может стоить эвакуация авто на штрафплощадку. За парковку на местах для людей с инвалидностью накажут на сумму до 5 100 гривен.

Что будет, если не оплатить штраф?

Если вы не закроете штраф в течение 15 дней, сумма автоматически удваивается. После этого дело передают в Государственную исполнительную службу, что несет за собой дополнительные проблемы:

  • блокировка банковских счетов;
  • арест имущества;
  • исполнительный сбор (не менее 10% от суммы);
  • ограничение выезда за границу.

Интересно! Есть вариант уменьшить сумму штрафа, если оплатить его в течение первых 10 дней.