Суд назначил водителю уплатить штраф. Об этом сообщают "Волынские новости".

Каким был приговор суда?

30 марта работники ТЦК СП пытались посадить мужчину в служебный бус, используя физическую силу. Военнослужащие пыталась вручить повестку лучанину, который нарушил воинский учет с 9 января 2026 и с начала полномасштабного вторжения не проходил военно-врачебную комиссию.

Он пытался убежать от работников ТЦК. Беременная жена этого мужчины пыталась остановить ситуацию, но когда автомобиль тронулся, она упала на асфальт. Медики установили угрозу прерывания беременности, а также зафиксировали у нее острую реакцию на стресс.

После аварии водитель Fiat Scudo уехал с места происшествия, не остановившись, чтобы оказать помощь. Патрульная полиция составила на мужчину протоколы по двум статьям: 124 КУоАП – "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП" и 122-4 КУоАП – "Оставление места ДТП".

На судебном заседании Орест Б. признал вину и просил суд строго его не наказывать. После рассмотрения доказательств и объяснений ему назначили штраф в размере 3400 гривен и обязали уплатить 665 гривен судебного сбора.

Что известно об инциденте с ТЦК в Луцке?

В 08:00 30 марта в Луцке беременная женщина пострадала во время инцидента, когда пыталась помешать работникам ТЦК мобилизовать своего мужа.

По информации пресс-службы Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, возле жилого комплекса "Атлант" женщина упала на асфальт и получила гематомы и ссадины лица и рук.

Женщина находилась на 17 неделе беременности. Врачи констатировали угрозу прерывания беременности и доставили ее в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи.

Сейчас ее муж проходит военно-врачебную комиссию для определения степени годности к службе.

