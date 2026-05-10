Суд призначив водію сплатити штраф. Про це повідомляють "Волинські новини".

Яким був вирок суду?

30 березня працівники ТЦК СП намагалися посадити чоловіка у службовий бус, використовуючи фізичну силу. Військовослужбовці намагалася вручити повістку лучанину, який порушив військовий облік з 9 січня 2026 року та з початку повномасштабного вторгнення не проходив військово-лікарську комісію.

Він намагався втекти від працівників ТЦК. Вагітна дружина цього чоловіка намагалася зупинити ситуацію, але коли автомобіль рушив, вона впала на асфальт. Медики встановили загрозу переривання вагітності, а також зафіксували у неї гостру реакцію на стрес.

Після аварії водій Fiat Scudo поїхав з місця події, не зупинившись, щоб надати допомогу. Патрульна поліція склала на чоловіка протоколи за двома статтями: 124 КУпАП – "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП" та 122-4 КУпАП – "Залишення місця ДТП".

На судовому засіданні Орест Б. визнав провину та просив суд суворо його не карати. Після розгляду доказів і пояснень йому призначили штраф у розмірі 3400 гривень та зобов’язав сплатити 665 гривень судового збору.

Що відомо про інцидент із ТЦК у Луцьку?

О 08:00 30 березня у Луцьку вагітна жінка постраждала під час інциденту, коли намагалася перешкодити працівникам ТЦК мобілізувати свого чоловіка.

За інформацією пресслужби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, біля житлового комплексу "Атлант" жінка впала на асфальт і отримала гематоми та садна обличчя і рук.

Жінка перебувала на 17 тижні вагітності. Лікарі констатували загрозу переривання вагітності та доставили її до медичного закладу для огляду та надання допомоги.

Наразі її чоловік проходить військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до служби.

