Суд призначив водію сплатити штраф. Про це повідомляють "Волинські новини".
Яким був вирок суду?
30 березня працівники ТЦК СП намагалися посадити чоловіка у службовий бус, використовуючи фізичну силу. Військовослужбовці намагалася вручити повістку лучанину, який порушив військовий облік з 9 січня 2026 року та з початку повномасштабного вторгнення не проходив військово-лікарську комісію.
Він намагався втекти від працівників ТЦК. Вагітна дружина цього чоловіка намагалася зупинити ситуацію, але коли автомобіль рушив, вона впала на асфальт. Медики встановили загрозу переривання вагітності, а також зафіксували у неї гостру реакцію на стрес.
Після аварії водій Fiat Scudo поїхав з місця події, не зупинившись, щоб надати допомогу. Патрульна поліція склала на чоловіка протоколи за двома статтями: 124 КУпАП – "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП" та 122-4 КУпАП – "Залишення місця ДТП".
На судовому засіданні Орест Б. визнав провину та просив суд суворо його не карати. Після розгляду доказів і пояснень йому призначили штраф у розмірі 3400 гривень та зобов’язав сплатити 665 гривень судового збору.
Що відомо про інцидент із ТЦК у Луцьку?
О 08:00 30 березня у Луцьку вагітна жінка постраждала під час інциденту, коли намагалася перешкодити працівникам ТЦК мобілізувати свого чоловіка.
За інформацією пресслужби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, біля житлового комплексу "Атлант" жінка впала на асфальт і отримала гематоми та садна обличчя і рук.
Жінка перебувала на 17 тижні вагітності. Лікарі констатували загрозу переривання вагітності та доставили її до медичного закладу для огляду та надання допомоги.
Наразі її чоловік проходить військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до служби.
Що відомо про інші сканадальні новини з ТЦК?
9 травня біля 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у Міжгір'ї відбулася стрілянина. Конфлікт стався після мобілізації місцевого представника ромської громади. Біля будівлі зібралося близько 30 людей. Натовп почав виламувати двері та намагався прорватись всередину ТЦК.
В Одесі стався резонансний інцидент із військовим, який раніше перебував у російському полоні. За словами чоловіка, його силоміць заштовхали до мікроавтобуса люди у формі, побили та викинули з авто. У територіальному центрі комплектування Одеської області заявили про перевірку і наголосили, що причетність їхніх представників ще не встановлена.
30 квітня поблизу населеного пункту Княжа Звенигородського району сталася ДТП. На дорозі зіткнулись два автомобілі. Внаслідок аварії загинуло троє осіб – один цивільний чоловік та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП. Ще одного військовослужбовця та цивільного було доставлено до медичного закладу із травмами різного ступеня тяжкості.
Співробітники СБУ та прокуратури Київщини 29 квітня затримали представників одного з ТКЦ Білої Церкви. Ймовірно, йдеться про розслідування корупційних схем. У фігурантів справи провели розшуки.