Об этом информирует Черкасский областной ТЦК.

Какие детали ДТП в Черкасской области?

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 апреля вблизи населенного пункта Княжа Звенигородского района.

В результате аварии погибли три человека – один гражданский мужчина и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП. Еще одного военнослужащего и гражданского были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

В ТЦК добавили, что военные служили в составе боевых подразделений и выполняли задачи по защите Украины на Харьковском и Донецком направлениях.

Где недавно произошли аварии?

1 мая на Львовщине произошло страшное ДТП с участием поезда Киев – Ужгород и грузового автомобиля КрАЗ. В результате столкновения поезд сошел с рельсов, машинист погиб, его помощник и водитель грузовика находятся в больнице. Пассажиры поезда не обращались к медикам за помощью.

От полученных травм во время ДТП 28 апреля в больнице умерла Татьяна Потапова, мать пленного защитника Мариуполя и Азовстали. Авария произошла 23 марта в Харькове на регулируемом пешеходном переходе, когда женщина шла на работу. Водителем автомобиля оказался местный милиционер.

К вечеру 27 апреля авария произошла в Хмельницком. По предварительным данным, 20-летний водитель BMW разогнался, вылетел на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем марки Land Rover. Двух человек госпитализировали. Заметим, в этом ДТП ранения получил народный депутат Сергей Лабазюк.