Об этом рассказали в полиции Хмельницкой области и сам Сергей Лабазнюк на своей фейсбук-странице.

Что известно о ДТП, где пострадал нардеп Лабазнюк?

В полиции рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло 27 апреля около 20:45 на перекрестке улиц Каменецкой и Тернопольской в Хмельницком.

Произошло столкновение между автомобилями BMW под управлением 20-летнего хмельнитчанина и Land Rover, за рулем которого находился 40-летний местный житель.

В результате ДТП 45-летний пассажир автомобиля Land Rover получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Также травмировался 17-летний пассажир автомобиля BMW. Его тоже поместили в больницу для наблюдения за состоянием,

– отметили полицейские.