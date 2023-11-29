За народного депутата группы "За будущее" Сергея Лабазюка 28 ноября внесли 40,26 миллиона гривен залога. Он был в СИЗО меньше суток.

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На Лабазюка возложили ряд обязанностей

Поскольку Лабазюк вышел под залог, на него был возложен ряд обязанностей, в частности:

прибывать по вызову к детективу НАБУ;

сообщать детективу об изменении места жительства.

Кроме того, высший антикорсуд также определил, что Лабазюк может проживать в Киеве и Хмельницкой области и свободно перемещаться между этими областями.

Также нардепу запрещено общаться со свидетелями (министром инфраструктуры Александром Кубраковым и главой Государственного агентства восстановления Мустафой Найемом) и подозреваемым – руководителем ООО "Ю Ар Ди Украинские дороги" Денисом Назимовым. А также с водителем Богданом Шудрей, который передавал взятку Найему.

Кто внес залог за нардепа

Адвокат Лабазюка Евгений Грушовец заявил, что залог вносил не нардеп. Однако, кто именно это сделал, не рассказал. По его словам, это были "несколько залогодателей".

Также он добавил, что защита будет подавать апелляцию в части содержания под стражей, залога и судебных ограничений.