Соответствующее решение суд принял утром 28 ноября. Меру пресечения нардепу начали выбирать еще вечером 27 ноября, однако судья после 4 часов заседания заявил, что объявит решение в 8 утра следующего дня, пишет 24 Канал.
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Что известно о мере пресечения Лабазюку
Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу народного депутата Украины, пытавшегося подкупить топ-чиновников в сфере восстановления,
– заявили в НАБУ.
Меру пресечения избрали на два месяца – до 21 января 2024 года нардеп будет находиться в Киевском СИЗО. Однако политик может выйти под залог в размере 40 миллионов 260 тысяч гривен. Кстати, прокуроры ходатайствовали о заключении под стражу на два месяца с правом внести залог 100 миллионов гривен.
Журналисты Суспильного рассказали, что депутат был взят под стражу в зале суда.
Лабазюк сказал журналистам "Радио Свобода", что не признает свою вину, и заявил, что 40 миллионов гривен на залог у него сейчас нет. Однако нардеп сказал, что он планирует одолжить деньги "у родных".
Лабазюк своей вины не признает: смотрите видео
Если нардеп от партии "За будущее" внесет залог и выйдет из СИЗО, то на него возложат обязанности:
- прибывать по вызову к детективу НАБУ;
- сообщать детективу об изменении места жительства.
Суд решил, что политик может жить в Киеве и Хмельницкой области и свободно перемещаться между этими регионами. Однако ему запретили общаться со свидетелями:
- министром Александром Кубраковым;
- председателем Госагентства восстановления Мустафой Найемом;
- еще одним подозреваемым – руководителем ООО "Ю Ар Ди Украинские дороги" Денисом Назимовым;
- водителем, который передавал "китайский подарок" Мустафе Найему – Богданом Шудрей.
Лабазюк фигурирует по делу о попытке подкупа
- 21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении Сергею Лабазюку. Следствие заявило, что народный депутат с сообщниками пытались подкупить вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
- В августе 2023 года депутат обратился к топ-чиновнику Минвосстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это пообещал 3 – 5% от стоимости каждого подряда. Чтобы согласовать дальнейшие договоренности, нардеп также привлек директора компании.
- После того как поступило 50 миллионов гривен за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины, нардеп передал через доверенное лицо в Госагентство 150 тысяч долларов.
- В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что деньги передали на паркинге одного из столичных супермаркетов в китайской шкатулке.