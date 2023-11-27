ВАКС 27 ноября отправил подозреваемого в СИЗО. Однако с правом внесения залога.

Интересно У экс-главы Госспецсвязи есть криптокошелек, в котором хранится 1,5 миллиона долларов, – САП

СИЗО или 10 миллионов гривен залога

Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП. К экс-заместителю председателя Госспецсвязи применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 миллионов гривен залога и возложением процессуальных обязанностей при его внесении.

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