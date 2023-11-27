ВАКС 27 листопада відправив підозрюваного у СІЗО. Однак, з правом внесення застави.

Цікаво Ексголова Держспецзв'язку має криптогаманець, у якому зберігає 1,5 мільйона доларів, – САП

СІЗО або 10 мільйонів гривень застави

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП. До ексзаступника голови Держспецзв'язку застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 мільйонів гривень застави та покладенням процесуальних обов'язків у разі її внесення.

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