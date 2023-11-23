Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Ткач під час судового засідання. Враховуючи статки Щиголя, в САП також аргументували розмір застави, повідомляє 24 Канал.
Що цьому передувало Звільнення керівників Держспецзв'язку: вони заволоділи понад 62 мільйонами гривень із бюджету
Щиголь має криптогаманець в еквіваленті 1,5 мільйона доларів
ВАКС 22 листопада обирав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю, якого підозрюють у корупції. Детективи НАБУ й САП наполягали, аби підозрюваного взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 50 мільйонів гривень.
Прокурор САП Ткач пояснив, що такий розмір застави є аргументованим, адже під час обшуків у Щиголя виявили неабиякі статки. Зокрема колишній посадовець за останні роки мав дохід у розмірі 4,5 мільйона гривень. Крім того, Щиголь має криптогаманець, у якому виявили 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USD, що в еквіваленті понад 1,2 мільйона доларів і 6,9 біткойна – за актуальним на час засідання курсом 275 тисяч доларів.
Крім того, під час обшуків у Щиголя виявили 82 тисячі євро й 72 тисячі доларів, які колишній голова Держспецзв'язку зберігав у готівці.
У САП заявили, що у Щиголя виявили криптогаманець: дивіться відео
Що відомо про справу Щиголя
- 20 листопада стало відомо, що голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору звільнили з посад. Причиною цього стали підозри у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі. За даними слідства, посадовці заволоділи понад 62 мільйонами гривень.
- У вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб. Як встановили слідчі, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Протягом 2021 – 2022 років Держспецзв'язку перерахувало кошти ДП "Українські спеціальні системи", яке перемогло у тендері.
- Державне підприємство перерахувало понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість засобів, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 мільйони гривень. Різницю у розмірі понад 62 мільйонів гривень учасники схеми привласнили.
- Після викритті у корупції Щиголя, Володимир Зеленський вивів колишнього голову Держспецзв'язку зі складу Ставки Верховного головнокомандувача. Замість нього до складу Ставки ввели міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
- ВАКС 22 листопада обрав запобіжний захід організатору схеми розкрадання коштів. Його відправили під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Як повідомили у Центрі протидії корупції, організатором корупційної схеми може бути підприємець Роман Коваль.