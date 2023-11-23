Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Ткач під час судового засідання. Враховуючи статки Щиголя, в САП також аргументували розмір застави, повідомляє 24 Канал.

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Щиголь має криптогаманець в еквіваленті 1,5 мільйона доларів

ВАКС 22 листопада обирав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю, якого підозрюють у корупції. Детективи НАБУ й САП наполягали, аби підозрюваного взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 50 мільйонів гривень.

Прокурор САП Ткач пояснив, що такий розмір застави є аргументованим, адже під час обшуків у Щиголя виявили неабиякі статки. Зокрема колишній посадовець за останні роки мав дохід у розмірі 4,5 мільйона гривень. Крім того, Щиголь має криптогаманець, у якому виявили 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USD, що в еквіваленті понад 1,2 мільйона доларів і 6,9 біткойна – за актуальним на час засідання курсом 275 тисяч доларів.

Крім того, під час обшуків у Щиголя виявили 82 тисячі євро й 72 тисячі доларів, які колишній голова Держспецзв'язку зберігав у готівці.

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