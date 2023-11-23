Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Ткач во время судебного заседания. Учитывая состояние Щиголя, в САП также аргументировали размер залога, сообщает 24 Канал.

Что этому предшествовало Увольнение руководителей Госспецсвязи: они завладели более 62 миллионами гривен из бюджета

Щелчок имеет криптокошелек в эквиваленте 1,5 миллиона долларов

ВАКС 22 ноября избирал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю, которого подозревают в коррупции. Детективы НАБУ и САП настаивали, чтобы подозреваемый был заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 50 миллионов гривен.

Прокурор САП Ткач пояснил, что такой размер залога аргументирован, ведь во время обысков у Щиголя обнаружили немалое состояние. В частности, бывший чиновник за последние годы имел доход в размере 4,5 миллиона гривен. Кроме того, Щиголь имеет криптокошелек, в котором обнаружили 1 201 285 единиц криптовалюты Tether USD, что в эквиваленте более 1,2 миллиона долларов и 6,9 биткоина – по актуальному на время заседания курсу 275 тысяч долларов.

Кроме того, во время обысков у Щиголя обнаружили 82 тысячи евро и 72 тысячи долларов, которые бывший глава Госспецсвязи хранил наличными.

В САП заявили, что у Щиголя обнаружили криптокошелек: смотрите видео

Что известно о деле Щиголя