Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Ткач во время судебного заседания. Учитывая состояние Щиголя, в САП также аргументировали размер залога, сообщает 24 Канал.
Что этому предшествовало Увольнение руководителей Госспецсвязи: они завладели более 62 миллионами гривен из бюджета
Щелчок имеет криптокошелек в эквиваленте 1,5 миллиона долларов
ВАКС 22 ноября избирал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю, которого подозревают в коррупции. Детективы НАБУ и САП настаивали, чтобы подозреваемый был заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 50 миллионов гривен.
Прокурор САП Ткач пояснил, что такой размер залога аргументирован, ведь во время обысков у Щиголя обнаружили немалое состояние. В частности, бывший чиновник за последние годы имел доход в размере 4,5 миллиона гривен. Кроме того, Щиголь имеет криптокошелек, в котором обнаружили 1 201 285 единиц криптовалюты Tether USD, что в эквиваленте более 1,2 миллиона долларов и 6,9 биткоина – по актуальному на время заседания курсу 275 тысяч долларов.
Кроме того, во время обысков у Щиголя обнаружили 82 тысячи евро и 72 тысячи долларов, которые бывший глава Госспецсвязи хранил наличными.
В САП заявили, что у Щиголя обнаружили криптокошелек: смотрите видео
Что известно о деле Щиголя
- 20 ноября стало известно, что главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору уволили с должностей. Причиной тому стали подозрения в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере. По данным следствия, чиновники завладели более чем 62 миллионами гривен.
- В совершении преступлений подозреваются члены организованной группы в составе 6 человек. Как установили следователи, в 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. В течение 2021 – 2022 годов Госспецсвязи перечислило средства ГП "Украинские специальные системы", победившее в тендере.
- Государственное предприятие перечислило более 285 миллионов гривен. Однако реальная стоимость средств, приобретенная компанией у иностранного производителя, составила 223 миллиона гривен. Разницу в размере более 62 миллионов гривен участники схемы присвоили.
- После разоблачения в коррупции Щиголя, Владимир Зеленский вывел бывшего председателя Госспецсвязи из состава Ставки Верховного главнокомандующего. Вместо него в состав Ставки был введен министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
- ВАКС 22 ноября избрал меру пресечения организатору схемы хищение средств. Его отправили под стражу на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен. Как сообщили в Центре противодействия коррупции, организатором коррупционной схемы может стать предприниматель Роман Коваль.