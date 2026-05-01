Около 06:00 поезд Киев – Ужгород столкнулся с автокраном при пересечении железнодорожного переезда в районе села Любинцы, вблизи Стрыя. Об этом первым сообщил журналист Виталий Глагола.

Какие последствия аварии во Львовской области

Авария подтвердили и в Укрзализныце.

"Очередной горе-водитель выехал на переезд сегодня утром на Львовщине. Несмотря на работающую сигнализацию. Автокран. Последствия – трагедия. Наш машинист – погиб. В поезде были врачи, пытались спасти – но, к сожалению, без шансов. Помощник машиниста и сам водитель – в больнице. Поезд оперативно оттягиваем, чтобы продолжил движение .... Среди пассажиров и поездной бригады – к счастью, обошлось без травмированных. Погибший машинист – наш ветеран. Вернулся с фронта, приступил к работе. И погиб от такого подлого действия очередного любителя проскочить "на авось", – говорится в сообщении председателя правления АО Укрзализныця.

Страшная авария на железной дороге во Львовской области / Фото Виталия Глаголы

