Около 06:00 поезд Киев – Ужгород столкнулся с автокраном при пересечении железнодорожного переезда в районе села Любинцы, вблизи Стрыя. Об этом первым сообщил журналист Виталий Глагола.
Какие последствия аварии во Львовской области
Авария подтвердили и в Укрзализныце.
"Очередной горе-водитель выехал на переезд сегодня утром на Львовщине. Несмотря на работающую сигнализацию. Автокран. Последствия – трагедия. Наш машинист – погиб. В поезде были врачи, пытались спасти – но, к сожалению, без шансов. Помощник машиниста и сам водитель – в больнице. Поезд оперативно оттягиваем, чтобы продолжил движение .... Среди пассажиров и поездной бригады – к счастью, обошлось без травмированных. Погибший машинист – наш ветеран. Вернулся с фронта, приступил к работе. И погиб от такого подлого действия очередного любителя проскочить "на авось", – говорится в сообщении председателя правления АО Укрзализныця.
Страшная авария на железной дороге во Львовской области / Фото Виталия Глаголы
