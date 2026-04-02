Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Читайте также Укрзализныця останавливает часть поездов в конце марта: какие рейсы будут отменены
Есть ли пострадавшие в ДТП?
В Укрзализныце отметили, что столкновение вызвал именно грузовой автомобиль.
К счастью, машинисту удалось вовремя применить экстренное торможение перед столкновением и смягчить удар: по предварительной информации, обошлось без пострадавших среди пассажиров. Зато водителем сейчас занимаются медики.
В результате инцидента также был поврежден локомотив и, как минимум, один из вагонов поезда.
Рейсы харьковского направления будут следовать объездным маршрутом с задержками, готовим резервные вагоны для пассажиров поезда №21/22 в направлении Львова,
– добавили в Укрзализныце.
В компании призвали пассажиров следить за официальными сообщениями о расписании.
Укрзализныця получила доступ к системам отслеживания дронов
Недавно стало известно, что Укрзализныця получила доступ к военным системам контроля воздушного пространства, чтобы отслеживать движение вражеских беспилотников в режиме реального времени.
Также на фоне роста угроз для железнодорожной инфраструктуры в Украине ужесточили правила безопасности для пассажиров. Отныне в случае реальной угрозы для пассажиров происходит немедленная эвакуация из поездов. Если же уровень опасности не критический, движение корректируют без остановок: меняют график или маршрут.
После эвакуации пассажирам необходимо быстро отойти на безопасное расстояние или пройти в укрытие. В Укрзализныце сразу отметили: о людях не забудут и организуют дальнейшее возвращение к поезду.