Речь идет как о подготовке к возможной эвакуации, так и о поведении во время и после нее. Об этом сообщает Укрзализныця.

Почему ввели новые правила?

Укрзализныця обратилась к пассажирам с важным предупреждением и обновленными рекомендациями по безопасности во время поездок.

В компании отмечают: несмотря на то, что железнодорожный транспорт остается одним из самых безопасных способов передвижения, риски со стороны российских атак в последнее время выросли.

По данным перевозчика, враг все чаще пытается прицельно поражать железнодорожную инфраструктуру. Именно поэтому десятки специалистов работают круглосуточно, отслеживая угрозы для каждого рейса в режиме реального времени. Их задача – минимизировать риски и оперативно реагировать на любые опасные ситуации.

В то же время в компании подчеркивают: в случае атаки вагон не должен стать ловушкой для людей. Именно для этого и предусмотрена эвакуация, которую объявляют только тогда, когда существует реальная угроза вблизи конкретного маршрута.

Каковы новые правила?

Как подготовиться к возможной опасности

После получения сигнала от проводника о повышенной опасности пассажирам рекомендуют немедленно подготовиться к возможной эвакуации. В частности, стоит одеться, держать рядом документы и телефон, а также оставаться на своем месте до дальнейших указаний.

Если пассажир нуждается в помощи – например, речь идет о людях с инвалидностью или детей – об этом следует заранее сообщить проводнику. Это позволит организовать эвакуацию быстрее и безопаснее.

Действия во время эвакуации

Если после остановки поезда проводник дает сигнал на эвакуацию, действовать нужно быстро, но без паники. Пассажиров призывают покидать вагон через ближайший выход, не создавая давки.

Особенно важно – не брать с собой чемоданы и крупногабаритные вещи, чтобы не мешать другим и не замедлять процесс. В то же время стоит помогать тем, кто в этом нуждается. Также строго запрещено прыгать, останавливаться или наступать на пути без необходимости. Пассажиры должны внимательно следить за возможными встречными поездами и другими опасностями.

Отдельные рекомендации касаются родителей с детьми. Им советуют сохранять спокойствие, говорить уверенно и поддерживать ребенка. По возможности стоит взять с собой любимую игрушку или вкусности, чтобы уменьшить стресс в случае длительной остановки.

В холодное время пассажирам позволяют брать из вагонов одеяла – они остаются в поездах в течение всего года именно для таких случаев.

Что делать после выхода из вагона

После эвакуации пассажирам необходимо быстро отойти на безопасное расстояние или пройти в укрытие. В компании уверяют: о людях не забудут и организуют дальнейшее возвращение к поезду.

Важно не скапливаться возле состава, ведь он может оставаться потенциальной мишенью. Вместо этого следует рассредоточиться, но держать в поле зрения проводника в сигнальном жилете.

В случае взрывов вблизи необходимо немедленно лечь на землю лицом вниз, держать рот открытым и прикрыть голову подручными вещами. Пассажиров призывают внимательно слушать все дальнейшие указания железнодорожников.

Возвращение в поезд

Возвращение в вагоны возможно только после официального сигнала о завершении опасности. Его могут подать голосом, через мегафон или свистком.

Если для этого нужно пересекать пути, делать это следует максимально осторожно, внимательно следя за движением других поездов.

