Об этом сообщает Укрзализныця.

Что известно об атаке на поезд?

Россия в очередной раз атаковала подвижной состав на Приднепровской железной дороге - на этот раз локомотив пригородного поезда. Пассажиры были вовремя эвакуированы, никто не пострадал, в частности, локомотивная бригада.

В то же время на Одесской железной дороге во время эвакуации смертельные раны он встречного поезда получила проводница. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров. Продолжается расследование несчастного случая.

"Железнодорожники в тесном сотрудничестве с Силами Обороны усилили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БПЛА или других средств поражений вблизи маршрута конкретного поезда", – напомнили в Укрзализныце.

