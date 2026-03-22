Про це повідомляє Укрзалізниця.

Дивіться також "4 роки їздили без цих приколів": в УЗ відповіли на закиди щодо правил подорожей під час війни

Що відомо про атаку на потяг?

Росія вчергове атакувала рухомий склад на Придніпровській залізниці — цього разу локомотив приміського поїзда. Пасажири були вчасно евакуйовані, ніхто не постраждав, зокрема, локомотивна бригада.

Водночас на Одеській залізниці під час евакуації смертельні рани він зустрічного поїзда отримала провідниця. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів. Триває розслідування нещасного випадку.

"Залізничники у тісній співпраці з Силами Оборони посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих БПЛА або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда", – нагадали в Укрзалізниці.

Укрзалізниці пояснили нові правила зупинки потягів під час тривоги