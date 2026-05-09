Возле здания собралось около 30 человек. Толпа начала выламывать двери и пыталась прорваться внутрь ТЦК. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

Смотрите также Ветеран Третьей штурмовой заявил об избиении группой оповещения в Днепре: что говорят в ТЦК

Что известно о штурме ТЦК и стрельбе в Межгорье?

По словам Глаголы, в ходе конфликта работники ТЦК открыли огонь. Были произведены по меньшей мере 4 выстрела: большинство – из стартового пистолета, по меньшей мере один выстрел – из автомата Калашникова.

Выстрел из автомата был произведен холостым патроном.

Также, по информации журналиста, руководство ТЦК сначала пыталось отрицать факт стрельбы. Речь идет о временно исполняющем обязанности начальника 2 отдела Хустского РТЦК и СП майора Романа Салыгу.

Сначала, говорит Глагола, от руководства звучала версия, что выстрелов вообще не было. Потом – было всего два выстрела холостыми патронами. Однако, утверждает журналист, он получил видео от очевидцев, на котором четко слышно по меньшей мере четыре выстрела. "То есть, даже показанияя самих работников ТЦК между собой не совпадают", – отметил Глагола.

По его словам, теперь правоохранителям предстоит установить:

кто именно открывал огонь;

из какого оружия стреляли;

почему в автомате были холостые патроны;

кто пытался скрыть реальное количество выстрелов.

Штурм здания ТЦК в Межгорье: смотрите видео

Заметим, что ни в полиции, ни в ТЦК не комментировали инцидент.

Другие инциденты, связанные с стычками между военными ТЦК и гражданскими

В Днепре 4 мая конфликт между мужчиной и представителями РТЦК завершился стрельбой. В ТЦК заявили, что во время проверки документов мужчине сообщили о необходимости пройти ВЛК, после чего он получил оружие и открыл огонь.

По словам командира взвода охраны Артура Мирясова, работники ТЦК были невооружены, а мужчину остановили только после угроз полиции применить оружие.

Местные жители утверждают, что стреляли именно военные. Очевидцы рассказали, что к мужчине подъехал микроавтобус, после чего он начал уходить, а группа оповещения якобы открыла огонь. По словам жителей, раздалось около семи выстрелов, мужчину ранили в ногу, а люди перекрывали дорогу мусорными баками.

В ТЦК сообщили о трех раненых военных, один из них госпитализирован. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Минобороны обещает реформу ТЦК

Еще перед вступлением в должность министра обороны Михаил Федоров заявил, что проблемы в ТЦК нельзя игнорировать и пообещал изменения в Минобороны и ВСУ. Он планирует провести аудит Минобороны и армии, чтобы выявить проблемы и улучшить систему без ущерба обороноспособности.

Также хочет изменить подход к подготовке военных – чтобы лучшее обучение уменьшало потери и повышало эффективность. Федоров подчеркнул, что командиров должны повышать по реальным результатам, а не по должности и что аудит поможет улучшить финансовое и социальное обеспечение военных.

В Украине система мобилизации и работа ТЦК работают недостаточно эффективно, сопровождаются скандалами и коррупционными схемами. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев. Он отметил, что если набор в армию будет честным и без коррупции, это существенно улучшит состояние ВСУ.

По его словам, сейчас часто мобилизуют тех, кто не может "откупиться", в то время как другие избегают службы. Яковлев поддерживает идею полного аудита ТЦК – проверки руководства, возможных полиграфов и привлечения антикоррупционных органов.

Также он предлагает усилить контроль, чтобы даже само присутствие антикоррупционных структур уменьшало злоупотребление. Он считает, что выявленные коррупционные средства должны быть направлены на нужды армии – например, на дроны или технику. По его мнению, это повысит доверие общества и боеспособность ВСУ.