Эту информацию в комментарии для 24 Канала подтвердили в пресс-службе Киевской прокуратуры.
Что известно о задержании представителей ТЦК в Белой Церкви?
Отмечается, что сейчас продолжаются обыски непосредственно в помещении ТЦК.
Делом занимаются Служба безопасности Украины, а также Департамент стратегических расследований Нацполиции под руководством Киевской прокуратуры.
Сообщается также о задержании фигурантов дела. В сети также писали, что задержанные военные ТЦК ранее якобы требовали деньги за выход из ТЦК. Они брали у мобилизованных взятки за снятие с розыска.
Все подробности дела в прокуратуре пообещали предоставить после завершения следственных действий.
Следователи проверяют деятельность одного из ТЦК Белой Церкви / Фото из сети