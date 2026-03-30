Об этом сообщает Суспільне.
Что известно о женщине, которая упала с буса ТЦК?
Как сообщила Общественному пресс-секретарь областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Оксана Якушик, к женщине выезжали парамедики. Пострадавшую госпитализировали.
У нее диагностировали гематомы, ссадины и острую стрессовую реакцию. Женщина находится на 17-й неделе беременности, сейчас существует угроза прерывания. Пострадавшую госпитализировали.
В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали инцидент. По словам пресс-секретаря, женщина препятствовала работе группы оповещения.
Она блокировала работу военнослужащих, а также вцепилась за служебное авто,
– объяснила Ульяна Кравчук.
Военнослужащие пыталась вручить повестку мужчине, который нарушил воинский учет с 9 января 2026 года и с начала полномасштабного вторжения не проходил военно-врачебную комиссию. Он пытался убежать от работников ТЦК.
Сейчас мужчина проходит военно-врачебную комиссию для определения степени годности к службе.
Что известно о других инцидентах с ТЦК?
25 марта в селе Гаразджа Луцкого района мужчина пытался сбежать во время мобилизации. Зато работник ТЦК вцепился за капот его авто. Водитель остановился, военный слез, а полиция задержала мужчину и доставила его в территориальный центр комплектования.
13 марта вблизи села Нижние Мельницы на Полтавщине группа до 20 человек напала на военных ТЦК и полицейских с применением слезоточивого газа. В результате инцидента шесть человек получили химические ожоги. Полиция задержала восьмерых нападавших, из которых шестеро подлежат мобилизации и пройдут военно-врачебную комиссию.