Какой приговор объявил суд за отказ от мобилизации?

Апелляционный суд в Черновцах признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. За это ему присудили реальный, не условный, срок. По материалам дела №715/1600/25, рассматривалось освобождение от отбывания наказания военнообязанного мужчины. По требованию закона он прошел военно-врачебную комиссию, но после этого отказался от дальнейшего процесса мобилизации. При этом мужчина был признан годным для службы.

Еще в марте 2024 года в помещении ТЦК в поселке Глубокая мужчина заявил, что не пойдет на военную службу. Поэтому в местном суде было открыто дело об уклонении от мобилизации. Мужчину признали виновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили три года лишения свободы. наказание в виде трех лет лишения свободы. Но сразу же наказание ослабили согласно статье 75 УК Украины. Украинец взамен получил год наказания с испытанием. Потому что якобы мужчина имел на это право: ранее не имел судимостей, получил положительную характеристику по месту жительства и религиозные убеждения. Мужчина был служителем религиозной организации Свидетелей Иеговы в Украине и работал на духовной должности.

Однако в части назначенного наказания прокурор подал обжалование. По его словам, освобождение от наказания суд необосновал, в частности не были учтены правила военного положения, потребность в исполнении долга и необходимость обеспечения превентивной цели наказания.

В итоге уже Апелляционный суд согласился с выводами прокурора, определив, что наказание суда первой инстанции было неправильным. Мол, освобождение от наказания является правом, а не обязанностью суда. Поэтому обстоятельства, которые имел человек, на самом деле не освобождают от отбывания наказания.

Кроме того, во время военного положения ответственность за уклонение от мобилизации назначается и с целью предотвращения таких случаев, совершенных другими людьми.

Поэтому апелляционную жалобу прокурора суд поддержал. Квалификацию нарушения и размер наказания для мужчины оставили без освобождения. То есть украинец реально должен быть приговорен к трем годам лишения свободы. Этот срок считается с момента задержания лица. Приговор в силе с момента провозглашения, а обжаловать его в кассационном порядке можно в течение трех месяцев.

