Военнослужащие ТЦК заявили, что тесно сотрудничают с правоохранителями для выяснения всех деталей инцидента во время мобилизационных мероприятий в Одессе. Об этом говорится в сообщении областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Смотрите также Шокер и сломанная рука: на Волыни задержали чиновника ТЦК, который "мобилизовал" летнего рыбака
Что известно об инциденте?
Жительница Одессы Сона Хилобок заявила в соцсетях, что ее семью силой затащили в микроавтобус неизвестные в военной форме. По ее словам, инцидент произошел вечером, когда мужчину схватили со спины, применили газовый баллончик в лицо и силой затолкали в автомобиль. Впоследствии туда же, как утверждает женщина, затянули ее вместе с годовалым ребенком.
По ее словам, неизвестные около 30 минут возили их по району. После настойчивых требований женщину с ребенком высадили недалеко от дома.
Женщина сообщила, что она и ребенок получили телесные повреждения в результате действий людей в форме. В частности, известно, что потерпевшая получила побои головы, лица и ног. У ребенка, по ее словам, зафиксировано избиение и черепно-мозговую травму.
Как отреагировали в Одесском ТЦК на обвинения?
В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что обнаружили эти публикации во время мониторинга информационного пространства и инициировали служебную проверку. В ТЦК отметили, что сейчас сотрудничают с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств происшествия. Там также призвали дождаться официальных результатов проверки.
Руководство учреждения отметило, что в случае подтверждения причастности военнослужащих виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Что известно о других случаях принудительной мобилизации?
На Волыни ГБР задержало чиновника ТЦК. Известно, что военнослужащие применили силу к 60-летнему мужчине при попытке мобилизации, в результате чего пострадавший получил перелом руки и химические ожоги глаз. Начальнику группы сообщили о подозрении в умышленном телесном повреждении, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, известно, что в Киеве расследуют дело о применении силовых методов к ветерану в Шевченковском районе столицы во время пребывания в ТЦК. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и причастность подозреваемых.
Также, случай принудительной мобилизации зафиксировали в Виннице. Полиция начала досудебное расследование, чтобы установить действительно ли военнослужащие ТЦК, причастны к инциденту.