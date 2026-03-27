Военнослужащие ТЦК заявили, что тесно сотрудничают с правоохранителями для выяснения всех деталей инцидента во время мобилизационных мероприятий в Одессе. Об этом говорится в сообщении областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Что известно об инциденте?

Жительница Одессы Сона Хилобок заявила в соцсетях, что ее семью силой затащили в микроавтобус неизвестные в военной форме. По ее словам, инцидент произошел вечером, когда мужчину схватили со спины, применили газовый баллончик в лицо и силой затолкали в автомобиль. Впоследствии туда же, как утверждает женщина, затянули ее вместе с годовалым ребенком.

По ее словам, неизвестные около 30 минут возили их по району. После настойчивых требований женщину с ребенком высадили недалеко от дома.

Женщина сообщила, что она и ребенок получили телесные повреждения в результате действий людей в форме. В частности, известно, что потерпевшая получила побои головы, лица и ног. У ребенка, по ее словам, зафиксировано избиение и черепно-мозговую травму.

Как отреагировали в Одесском ТЦК на обвинения?

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что обнаружили эти публикации во время мониторинга информационного пространства и инициировали служебную проверку. В ТЦК отметили, что сейчас сотрудничают с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств происшествия. Там также призвали дождаться официальных результатов проверки.

Руководство учреждения отметило, что в случае подтверждения причастности военнослужащих виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

