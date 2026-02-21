Які розміри штрафів за порушення ПДР 2026?

Контроль на дорогах України у 2026 році став жорсткішим, пише Polis.ua.

1. Відсутність страховки

Їзда без дійсного поліса автоцивілки загрожує штрафом у розмірі 850 гривень. Якщо водій спричинив ДТП – доведеться ще й компенсувати збитки потерпілим.

2. Перевищення швидкості

Автоматичні камери фіксують перевищення швидкості:

на 20 – 50 кілометрів на годину – 340 гривень;

понад 50 кілометрів на годину – 1 700 гривень.

Якщо при цьому створено аварійну ситуацію – ще 1 445 гривень та позбавлення права керування терміном до 1 року.

3. Ремінь безпеки та користування телефоном

Їзда без паска безпеки або використання телефона без гарнітури – штраф 510 гривень.

4. Відсутність водійського посвідчення

Розмір штрафу залежить від ситуації:

Забули права вдома – 425 гривень;

Немає чинного посвідчення – 3 400 гривень;

Керування після позбавлення прав – 20 400 гривень за перше порушення, 40 800 гривень за повторне.

5. Проїзд на червоне світло

Штраф за ігнорування сигналу світлофора – 510 гривень. Порушення фіксується камерами.

6. Їзда смугою для громадського транспорту

Штраф становить 680 гривень. Порушення також фіксується камерами.

7. Перевезення дітей без автокрісла

Діти до 12 років або зростом до 150 см повинні бути в автокріслі або бустері. За перше порушення вас оштрафують на 510 гривень, а за повторне протягом року – 850 гривень.

8. Керування у нетверезому стані

Перший випадок – 17 000 гривень + позбавлення прав на 1 рік;

Другий раз протягом року – 34 000 гривень + позбавлення прав на 3 роки;

Третій – 51 000 гривень з конфіскацією авто.

9. Використання гуми не за сезоном

Штраф у розмірі 340 – 680 гривень.

10. Паркування з порушеннями

Мінімальний штраф – 340 гривень. Додатково може коштувати евакуація авто на штрафмайданчик. За паркування на місцях для людей з інвалідністю покарають на суму до 5 100 гривень.

Що буде, якщо не сплатити штраф?

Якщо ви не закриєте штраф протягом 15 днів, сума автоматично подвоюється. Після цього справу передають до Державної виконавчої служби, що несе за собою додаткові проблеми:

блокування банківських рахунків;

арешт майна;

виконавчий збір (не менше 10% від суми);

обмеження виїзду за кордон.

Цікаво! Є варіант зменшити суму штрафу, якщо сплатити його упродовж перших 10 днів.