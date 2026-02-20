Який штраф за невчасну реєстрацію податкової накладної?

Сума залежить від терміну, про що повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Рівненській області.

Наразі вони встановлені таким чином:

2 % (було 10%) суми податку на додану вартість, зазначеної в податкових накладних (або ж розрахунках коригування), – у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

5 % (було 20%) суми ПДВ – у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

10% (було 30%) – у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

15%(було 40%) – якщо строк реєстрації порушений від 61 до 365 календарних днів;

25% (було 50%) на 366 і більше календарних днів.

Зверніть увагу! До закінчення воєнного стану та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено, встановлені зменшені розміри штрафу.

Зокрема цей штраф може застосовуватися тільки щодо вже зареєстрованих з "простроченням" податкових накладних. Про це йдеться у матеріалі 7eminar.

Зменшені розміри штрафів застосовуються із датою оформлення з 16 січня 2023 року. Чому саме ця дата? Річ у тім, що саме 16 січня 2023 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Зауважте! Саме ним в Податковий кодекс були введені зменшені розміри штрафів.

