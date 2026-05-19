Хто отримав штраф від податкової?

Контрольні заходи охопили АЗС, продаж автомобілів, будматеріалів, техніки Apple, алкогольної продукції, інтернет-магазини та сферу послуг, повідомили в ДПС.

Основними порушеннями стали:

продаж товарів без РРО/ПРРО;

приховування готівкової виручки;

відсутність товарного обліку;

використання неоформлених працівників.

На АЗС приховували готівкову виручку

У Запоріжжі під час перевірки автозаправної станції податківці виявили продаж пального за готівку без використання касової техніки.

Крім цього, на АЗС фіксували приховування частини виторгу та порушення обліку пального. У фіскальних чеках не було кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які є обов’язковими для ідентифікації продукції.

Після аналізу податкова встановила, що у першому кварталі цього року підприємство занижувало обсяги виторгу навіть на тлі зростання цін на пальне. Очікувана сума штрафів – близько 600 тисяч гривень.

Продаж будматеріалів без касових апаратів

Під час перевірки підприємця на Вінниччині, який торгував будівельними матеріалами, податківці виявили відсутність зареєстрованої касової техніки.

Покупцям не видавали розрахункові документи, а частина операцій проходила повз офіційний облік. Порушення підтвердили під час контрольної закупівлі та після аналізу даних із системи РРО.

Окремо податкова виявила використання праці неоформленого працівника. За продаж товарів без РРО підприємцю нарахували понад 100 тисяч гривень штрафу, а матеріали щодо працівника передали до Держпраці.

Продаж авто без документів і "чорна" каса

На Харківщині перевіряли компанії, які займаються пригоном та продажем автомобілів із Європи, США та України.

Під час перевірки податківці придбали автомобілі Mazda 3 та Ford Focus і встановили, що продаж здійснювався без використання РРО/ПРРО. Крім цього, транспортні засоби не були належним чином внесені до обліку.

За ці порушення підприємцям загрожують штрафи на суму близько 1,5 мільйона гривень. Також під час перевірки виявили трьох працівників без офіційного оформлення.

Ще масштабніші порушення виявили на Львівщині у компанії, яка продавала транспортні засоби.

На майданчику були виставлені автомобілі з цінниками та технічними характеристиками, однак власник не зміг надати документи про походження авто, банківські виписки та документи про рух коштів.

Очікувана сума штрафів – майже 18 мільйонів гривень.

Інтернет-магазин техніки Apple працював без належного обліку

На Дніпропетровщині перевірили інтернет-магазин, який продавав техніку Apple та супутні товари.

Під час перевірки з’ясувалося, що продавець не вів належний товарний облік і не зміг надати документи, які підтверджують походження продукції. За ці порушення підприємцю загрожують штрафи на понад 1 мільйон гривень.

Алкоголь без акцизів та ознаки контрафакту

Ще одна перевірка на Дніпропетровщині стосувалася продажу алкоголю.

Податківці встановили, що алкогольні напої продавали без РРО/ПРРО та без документів про походження товару. Крім цього, на пляшках не було акцизних марок встановленого зразка. До перевірки залучили поліцію, яка вилучила продукцію з ознаками контрафакту та склала адміністративний протокол.

Очікувані штрафи – близько 140 тисяч гривень.

Екопарк і побутова техніка без чеків

На Київщині перевірку провели на території сімейного екопарку та страусиної ферми. Податківці виявили, що послуги та товари продавали за готівку без видачі фіскальних чеків.

Операції не проводили через РРО/ПРРО, тому вони не потрапляли до офіційного обліку. Очікувані штрафи – близько 350 тисяч гривень.

На Черкащині перевіряли продавця побутової техніки. Частина товару не була внесена до обліку товарних запасів. Підприємцю загрожують штрафні санкції на понад 1 мільйон гривень.

Чи часто податкова перевіряє ФОПів?

Понад 6 000 перевірок ФОП провела податкова за три квартали минулого. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, пише Опендатабот.

Хоча кількість перевірок у 3,8 раза менше, ніж у 2021 році, суми, які бізнес має "доплатити", цьогоріч істотно зросли, зазначає платформа.

Хоча суми до сплати й ростуть, це ще не означає, що підприємці реально зобов’язані їх сплатити – наразі узгодили лише близько 22%, це 1,32 мільярда гривень. Для порівняння, торік за цей час узгодили майже половину донарахувань,

– повідомили в Опендатабот.

З нарахованих 2,59 мільярдів гривень штрафів наразі узгодили лише 15%, або 396,8 мільйонів.

Узгоджена сума – це донарахування, які підприємець реально має сплатити після всіх заперечень, оскаржень і рішень податкової чи суду. Спершу податкова "нараховує", але лише після проходження цих процедур сума стає остаточною й обов’язковою,

– пояснюють аналітики.

До слова, статистика свідчить, що у 2025 році припинили діяльність на 11% більше підприємців, ніж у 2024 році. Ця хвиля зачіпає різні регіони: у Києві за рік закрилися близько 120 ресторанів, у Львові – близько 50. Понад третину всіх припинень діяльності становить роздрібна торгівля.

Експертка пояснює, що серед причин такого масового закриття є як падіння попиту та платоспроможності, так і кадровий голод.

Наталія Головачко Засновниця Marketing Club Lviv Через війну та інфляцію люди суттєво економлять, клієнтів у закладах стало менше. Крім того, тарифи, оренда та податки зросли.

Які найпоширеніші штрафи для підприємців?

Найпоширеніша причина штрафів – прострочені податки, пише "Новини.LIVE".

Для підприємців на спрощеній системі передбачені фіксовані суми:

по єдиному податку для ФОП 1 групи – 166,40 гривень (50% від ставки за місяць); по єдиному податку для ФОП 2 групи – 864,70 гривні (50% від ставки за місяць);

по військовому збору – 432,35 гривні (50% від ставки за місяць).

У ФОПів 3 групи все залежить від суми боргу: якщо затримка до 30 днів – доведеться заплатити 5% від заборгованості, якщо більше – вже 10%. А якщо борг "висить" понад три місяці, додається ще й пеня.

Ще одна типова проблема – звітність. Якщо не подати декларацію вчасно, доведеться викласти 340 гривень. Повторне порушення протягом року обійдеться вже у 1 020 гривень.

Але податками справа не обмежується. Є цілий список інших причин, через які ФОПи часто отримують штрафи: