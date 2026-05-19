Кто получил штраф от налоговой?

Контрольные мероприятия охватили АЗС, продажу автомобилей, стройматериалов, техники Apple, алкогольной продукции, интернет-магазины и сферу услуг, сообщили в ГНС.

Основными нарушениями стали:

продажа товаров без РРО/ПРРО;

сокрытие наличной выручки;

отсутствие товарного учета;

использование неоформленных работников.

На АЗС скрывали наличную выручку

В Запорожье во время проверки автозаправочной станции налоговики обнаружили продажу топлива за наличные без использования кассовой техники.

Кроме этого, на АЗС фиксировали сокрытие части выручки и нарушение учета горючего. В фискальных чеках не было кодов товаров согласно УКТ ВЭД, которые являются обязательными для идентификации продукции.

После анализа налоговая установила, что в первом квартале этого года предприятие занижало объемы выручки даже на фоне роста цен на топливо. Ожидаемая сумма штрафов – около 600 тысяч гривен.

Продажа стройматериалов без кассовых аппаратов

Во время проверки предпринимателя в Винницкой области, который торговал строительными материалами, налоговики обнаружили отсутствие зарегистрированной кассовой техники.

Покупателям не выдавали расчетные документы, а часть операций проходила мимо официального учета. Нарушения подтвердили во время контрольной закупки и после анализа данных из системы РРО.

Отдельно налоговая выявила использование труда неоформленного работника. За продажу товаров без РРО предпринимателю насчитали более 100 тысяч гривен штрафа, а материалы по работнику передали в Гоструда.

Продажа авто без документов и "черная" касса

На Харьковщине проверяли компании, которые занимаются пригоном и продажей автомобилей из Европы, США и Украины.

Во время проверки налоговики приобрели автомобили Mazda 3 и Ford Focus и установили, что продажа осуществлялась без использования РРО/ПРРО. Кроме этого, транспортные средства не были должным образом внесены в учет.

За эти нарушения предпринимателям грозят штрафы на сумму около 1,5 миллиона гривен. Также во время проверки обнаружили трех работников без официального оформления.

Еще более масштабные нарушения обнаружили на Львовщине в компании, которая продавала транспортные средства.

На площадке были выставлены автомобили с ценниками и техническими характеристиками, однако владелец не смог предоставить документы о происхождении авто, банковские выписки и документы о движении средств.

Ожидаемая сумма штрафов – почти 18 миллионов гривен.

Интернет-магазин техники Apple работал без надлежащего учета

На Днепропетровщине проверили интернет-магазин, который продавал технику Apple и сопутствующие товары.

Во время проверки выяснилось, что продавец не вел надлежащий товарный учет и не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение продукции. За эти нарушения предпринимателю грозят штрафы более чем на 1 миллион гривен.

Алкоголь без акцизов и признаки контрафакта

Еще одна проверка на Днепропетровщине касалась продажи алкоголя.

Налоговики установили, что алкогольные напитки продавали без РРО/ПРРО и без документов о происхождении товара. Кроме этого, на бутылках не было акцизных марок установленного образца. К проверке привлекли полицию, которая изъяла продукцию с признаками контрафакта и составила административный протокол.

Ожидаемые штрафы – около 140 тысяч гривен.

Экопарк и бытовая техника без чеков

На Киевщине проверку провели на территории семейного экопарка и страусиной фермы. Налоговики обнаружили, что услуги и товары продавали за наличные без выдачи фискальных чеков.

Операции не проводили через РРО/ПРРО, поэтому они не попадали в официальный учет. Ожидаемые штрафы – около 350 тысяч гривен.

В Черкасской области проверяли продавца бытовой техники. Часть товара не была внесена в учет товарных запасов. Предпринимателю грозят штрафные санкции на более чем 1 миллион гривен.

Часто ли налоговая проверяет ФЛП?

Более 6 000 проверок ФЛП провела налоговая за три квартала прошлого. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года, пишет Опендатабот.

Хотя количество проверок в 3,8 раза меньше, чем в 2021 году, суммы, которые бизнес должен "доплатить", в этом году существенно выросли, отмечает платформа.

Хотя суммы к уплате и растут, это еще не означает, что предприниматели реально обязаны их оплатить – пока согласовали лишь около 22%, это 1,32 миллиарда гривен. Для сравнения, в прошлом году за это время согласовали почти половину доначислений,

– сообщили в Опендатабот.

Из начисленных 2,59 миллиардов гривен штрафов пока согласовали только 15%, или 396,8 миллионов.

Согласованная сумма – это доначисления, которые предприниматель реально должен оплатить после всех возражений, обжалований и решений налоговой или суда. Сначала налоговая "начисляет", но только после прохождения этих процедур сумма становится окончательной и обязательной,

– объясняют аналитики.

К слову, статистика свидетельствует, что в 2025 году прекратили деятельность на 11% больше предпринимателей, чем в 2024 году. Эта волна затрагивает разные регионы: в Киеве за год закрылись около 120 ресторанов, во Львове – около 50. Более трети всех прекращений деятельности составляет розничная торговля.

Эксперт объясняет, что среди причин такого массового закрытия есть как падение спроса и платежеспособности, так и кадровый голод.

Наталья Головачко Основательница Marketing Club Lviv Из-за войны и инфляции люди существенно экономят, клиентов в заведениях стало меньше. Кроме того, тарифы, аренда и налоги выросли.

Какие самые распространенные штрафы для предпринимателей?

Самая распространенная причина штрафов – просроченные налоги, пишет "Новости.LIVE".

Для предпринимателей на упрощенной системе предусмотрены фиксированные суммы:

по единому налогу для ФЛП 1 группы – 166,40 гривен (50% от ставки за месяц); по единому налогу для ФЛП 2 группы – 864,70 гривны (50% от ставки за месяц);

по военному сбору – 432,35 гривны (50% от ставки за месяц).

У ФЛП 3 группы все зависит от суммы долга: если задержка до 30 дней – придется заплатить 5% от задолженности, если больше – уже 10%. А если долг "висит" более трех месяцев, добавляется еще и пеня.

Еще одна типичная проблема – отчетность. Если не подать декларацию вовремя, придется выложить 340 гривен. Повторное нарушение в течение года обойдется уже в 1 020 гривен.

Но налогами дело не ограничивается. Есть целый список других причин, по которым ФОПы часто получают штрафы: