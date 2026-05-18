Почему Роскосмос выбирает рекламу вместо международных контрактов?

По данным российских медиа, в первые четыре месяца 2026 года на ракетах уже появлялась реклама банка ПСБ, ресторанной сети "Кофемания", "Русской медиагруппы" и Олимпийского комитета России, пишет The Moscow Times.

Смотрите также До банкротства недалеко: в России из-за долгов "рушится" крупный производитель мороженого

В Роскосмосе подтверждают, что начали активно использовать новый механизм монетизации после того, как потеряли часть иностранных контрактов.

С 1 января 2026 года в России вступил в силу закон, который позволяет размещать рекламу на космической технике и инфраструктуре. Стоимость таких услуг рассчитывается по специальной правительственной формуле. Ожидалось, что:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

до 205 миллионов рублей в год может приносить реклама на ракетах

еще до 5 миллионов рублей – на объектах космической инфраструктуры

Впрочем, в самой корпорации признают, что эти доходы пока остаются незначительной частью общего бюджета коммерческой деятельности.

Сколько денег потерял Роскосмос из-за санкций против России?

После начала полномасштабной войны против Украины Роскосмос оказался под санкционным давлением, а многие иностранные партнеры прекратили сотрудничество. По словам представителей корпорации, это привело к потере около 180 миллиардов рублей доходов.

С 2020 по 2024 годы чистый убыток Роскосмоса превысил 114 миллиардов рублей. Данные за прошлый пока что не обнародовались.

На этом фоне падает и количество запусков: в прошлом году Россия осуществила лишь 17 стартов, что является одним из самых низких показателей за десятилетие.

Что это означает?

Ситуация указывает на:

Потерю позиций России в глобальной космической индустрии Сокращение международных контрактов Попытки монетизации через нетипичные источники Падение конкурентоспособности против США и Китая

Обратите внимание! Реклама на ракетах Роскосмоса стала символом финансового кризиса российской космической отрасли, которая после санкций потеряла значительную часть рынка и постепенно теряет глобальные позиции.

Российская космическая отрасль "слетает с орбиты": что известно?

Космическая отрасль России продолжает находиться в затяжном кризисе. Состояние одного из ключевых предприятий Роскосмоса – ракетно-космической корпорации "Энергия" – приближается к критическому уровню, пишет СВРУ.

За первое полугодие 2025 года компания зафиксировала чистый убыток в размере 458,083 миллионов рублей.

Кремль пытается реанимировать "Энергию", но сложный клубок проблем, связанных с коррупцией, финансированием войны против Украины, санкциями, дефицитом квалифицированных кадров, снижением темпов разработок и деградацией производственных мощностей, продолжает разрушать эти планы,

– пишут в разведке.

США ускоряются, Россия отстает

На фоне российских задержек США активно развивают собственные космические программы:

По заявлениям NASA, в первом квартале 2030 года планируется размещение на Луне рабочей атомной электростанции. Мощность проекта может достигать 100 киловатт, а разработка уже открыта для бизнеса.

Для сравнения, Россия еще в докризисный период рассматривала подобный проект вместе с Китаем с горизонтом 203 – 2035 лет.

Еще одна проблема российской космической отрасли – неспособность обеспечить государство качественными спутниковыми снимками.

На эти цели в бюджете России на этот год заложено около 5 миллиардов рублей, тогда как сам Роскосмос оценивает необходимое финансирование в 9 триллионов рублей, что составляет более пятой части всего федерального бюджета.

Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.

То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.

Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,

– объясняет Гетман.

Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.

А если все закончится в ближайшее время, то нефть наоборот упадет до отметки 70 долларов за баррель, а санкции в отношении российской нефти вернутся,

– говорит экономист.

Какие еще проблемы имеет бизнес России?