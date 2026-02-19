Який бізнес можна буде мати без ФОП?

Законопроєкт дозволяє займатися майже будь-якою діяльністю, якщо вона не потребує спеціальної ліцензії. Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів повернувся до розгляду цього законопроєкту, пише Sud.ua.

Серед дозволених напрямів:

роздрібна торгівля на ринках і з лотків;

перукарські та косметологічні послуги;

репетиторство, юридичні консультації, послуги няні;

догляд за літніми або хворими людьми;

приготування їжі та невеликий ресторанний бізнес;

ремонт техніки, меблів, одягу чи взуття;

перевезення пасажирів і вантажів;

послуги з прибирання, прання, прасування.

Проте є також наступні умови:

Подання річної податкової декларації домогосподарства; Ведення такої підприємницької діяльності лише членами домогосподарства (родиною); Річний дохід не перевищує суму 8 мільйонів гривень.

Фактично йдеться про легалізацію дрібного сімейного бізнесу.

Яку соцдопомогу можна отримати?

Документ пропонує спростити фінансовий облік. Родина зможе записувати у витрати не лише бізнес-видатки, а й кошти на утримання кожного члена сім’ї – у розмірі 60% від середньої зарплати по країні за минулий рік. Детальні правила обліку має прописати Кабмін.

Також запроваджується поняття "соціального трансферту" – державної допомоги. Щоб її отримати, сім’я повинна подати річну декларацію про реальні доходи (пенсії та стипендії до цього не включаються).

Які є ризики?

Попри хорошу ідею – вивести мікробізнес з тіні – документ уже отримав чимало зауважень:

По-перше, є ризик корупції. Якщо підприємництвом можуть займатися всі члени домогосподарства, то теоретично це відкриває можливість для держслужбовців чи правоохоронців вести бізнес через "сімейну" модель, що може суперечити антикорупційному законодавству.

Якщо підприємництвом можуть займатися всі члени домогосподарства, то теоретично це відкриває можливість для держслужбовців чи правоохоронців вести бізнес через "сімейну" модель, що може суперечити антикорупційному законодавству. По-друге, виникає юридична плутанина. Законопроєкт вводить поняття "домогосподарство" як суб’єкта діяльності, але чіткого визначення не дає. Це може конфліктувати з уже чинними нормами Сімейного кодексу. Раніше цей термін використовували здебільшого для статистики, а не для бізнесу.

Законопроєкт вводить поняття "домогосподарство" як суб’єкта діяльності, але чіткого визначення не дає. Це може конфліктувати з уже чинними нормами Сімейного кодексу. Раніше цей термін використовували здебільшого для статистики, а не для бізнесу. По-третє, у тексті не прописано, що робити, якщо родина порушить правила: наприклад, перевищить ліміт доходу або найме сторонніх працівників.

