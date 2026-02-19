Який бізнес можна буде мати без ФОП?
Законопроєкт дозволяє займатися майже будь-якою діяльністю, якщо вона не потребує спеціальної ліцензії. Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів повернувся до розгляду цього законопроєкту, пише Sud.ua.
Серед дозволених напрямів:
- роздрібна торгівля на ринках і з лотків;
- перукарські та косметологічні послуги;
- репетиторство, юридичні консультації, послуги няні;
- догляд за літніми або хворими людьми;
- приготування їжі та невеликий ресторанний бізнес;
- ремонт техніки, меблів, одягу чи взуття;
- перевезення пасажирів і вантажів;
- послуги з прибирання, прання, прасування.
Проте є також наступні умови:
- Подання річної податкової декларації домогосподарства;
- Ведення такої підприємницької діяльності лише членами домогосподарства (родиною);
- Річний дохід не перевищує суму 8 мільйонів гривень.
Фактично йдеться про легалізацію дрібного сімейного бізнесу.
Яку соцдопомогу можна отримати?
Документ пропонує спростити фінансовий облік. Родина зможе записувати у витрати не лише бізнес-видатки, а й кошти на утримання кожного члена сім’ї – у розмірі 60% від середньої зарплати по країні за минулий рік. Детальні правила обліку має прописати Кабмін.
Також запроваджується поняття "соціального трансферту" – державної допомоги. Щоб її отримати, сім’я повинна подати річну декларацію про реальні доходи (пенсії та стипендії до цього не включаються).
Які є ризики?
Попри хорошу ідею – вивести мікробізнес з тіні – документ уже отримав чимало зауважень:
- По-перше, є ризик корупції. Якщо підприємництвом можуть займатися всі члени домогосподарства, то теоретично це відкриває можливість для держслужбовців чи правоохоронців вести бізнес через "сімейну" модель, що може суперечити антикорупційному законодавству.
- По-друге, виникає юридична плутанина. Законопроєкт вводить поняття "домогосподарство" як суб’єкта діяльності, але чіткого визначення не дає. Це може конфліктувати з уже чинними нормами Сімейного кодексу. Раніше цей термін використовували здебільшого для статистики, а не для бізнесу.
- По-третє, у тексті не прописано, що робити, якщо родина порушить правила: наприклад, перевищить ліміт доходу або найме сторонніх працівників.
Що відомо про ведення бізнесу та ФОП в Україні?
Процедура реєстрації ФОП у 2026 році в Україні є безплатною, зробити це онлайн можна через портал Дія. Однак підготовка може потребувати витрат на консультації бухгалтера для вибору КВЕДів і системи оподаткування.
ФОП відповідає за борги усім особистим майном, включаючи житло, авто та інші активи, якщо вони не підпадають під захист закону. Закриття ФОП не анулює борги, і стягнення може бути звернене на особисте майно після припинення підприємницької діяльності.
У 2026 році держава продовжила грантову програму для підтримки бізнесу, зокрема для створення нових робочих місць. Грант можуть отримати громадяни України, які планують відкрити ФОП або є чинними підприємцями, а також відповідають певним критеріям, як-от відсутність заборгованості перед бюджетом.