Який бізнес можна буде мати без ФОП?

Законопроєкт дозволяє займатися майже будь-якою діяльністю, якщо вона не потребує спеціальної ліцензії. Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів повернувся до розгляду цього законопроєкту, пише Sud.ua.

Серед дозволених напрямів:

  • роздрібна торгівля на ринках і з лотків;
  • перукарські та косметологічні послуги;
  • репетиторство, юридичні консультації, послуги няні;
  • догляд за літніми або хворими людьми;
  • приготування їжі та невеликий ресторанний бізнес;
  • ремонт техніки, меблів, одягу чи взуття;
  • перевезення пасажирів і вантажів;
  • послуги з прибирання, прання, прасування.

Проте є також наступні умови:

  1. Подання річної податкової декларації домогосподарства;
  2. Ведення такої підприємницької діяльності лише членами домогосподарства (родиною);
  3. Річний дохід не перевищує суму 8 мільйонів гривень.

Фактично йдеться про легалізацію дрібного сімейного бізнесу.

Яку соцдопомогу можна отримати?

Документ пропонує спростити фінансовий облік. Родина зможе записувати у витрати не лише бізнес-видатки, а й кошти на утримання кожного члена сім’ї – у розмірі 60% від середньої зарплати по країні за минулий рік. Детальні правила обліку має прописати Кабмін.

Також запроваджується поняття "соціального трансферту" – державної допомоги. Щоб її отримати, сім’я повинна подати річну декларацію про реальні доходи (пенсії та стипендії до цього не включаються).

Які є ризики?

Попри хорошу ідею – вивести мікробізнес з тіні – документ уже отримав чимало зауважень:

  • По-перше, є ризик корупції. Якщо підприємництвом можуть займатися всі члени домогосподарства, то теоретично це відкриває можливість для держслужбовців чи правоохоронців вести бізнес через "сімейну" модель, що може суперечити антикорупційному законодавству.
  • По-друге, виникає юридична плутанина. Законопроєкт вводить поняття "домогосподарство" як суб’єкта діяльності, але чіткого визначення не дає. Це може конфліктувати з уже чинними нормами Сімейного кодексу. Раніше цей термін використовували здебільшого для статистики, а не для бізнесу.
  • По-третє, у тексті не прописано, що робити, якщо родина порушить правила: наприклад, перевищить ліміт доходу або найме сторонніх працівників.

Що відомо про ведення бізнесу та ФОП в Україні?

  • Процедура реєстрації ФОП у 2026 році в Україні є безплатною, зробити це онлайн можна через портал Дія. Однак підготовка може потребувати витрат на консультації бухгалтера для вибору КВЕДів і системи оподаткування.

  • ФОП відповідає за борги усім особистим майном, включаючи житло, авто та інші активи, якщо вони не підпадають під захист закону. Закриття ФОП не анулює борги, і стягнення може бути звернене на особисте майно після припинення підприємницької діяльності.

  • У 2026 році держава продовжила грантову програму для підтримки бізнесу, зокрема для створення нових робочих місць. Грант можуть отримати громадяни України, які планують відкрити ФОП або є чинними підприємцями, а також відповідають певним критеріям, як-от відсутність заборгованості перед бюджетом.