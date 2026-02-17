Чи можуть забрати житло ФОПа за борги?

Відповідно до статті 52 Цивільного кодексу України, фізична особа-підприємець відповідає за борги, які виникли через підприємницьку діяльність, усім майном, яке їй належить.

Тому якщо у підприємця виникає податковий борг, борг перед банком, контрагентами або є рішення суду про стягнення грошей, відповідальність може поширюватися не тільки на бізнес-рахунки чи обладнання, а й на особисті гроші, авто, нерухомість та інше майно.

Водночас закон передбачає мінімальний захист житла. Зокрема, стаття 73 Закону України "Про виконавче провадження" визначає перелік майна, на яке не можна звертати стягнення. До нього може належати єдине житло боржника, якщо воно є місцем постійного проживання та не перевищує встановлені соціальні норми площі.

Зверніть увагу! Орієнтовно це до 60 квадратних метрів для квартири й до 120 квадратних метрів для житлового будинку.

Тобто закон виходить з того, що борги ФОПа фактично є особистими боргами людини. Якщо коштів для погашення заборгованості немає, стягнення можуть звернути на майно, яке належить підприємцю як фізичній особі.

Чи можуть забрати авто за борги?

Автомобіль можуть забрати за борги, якщо він належить ФОП на праві власності й не підпадає під перелік майна, яке захищене від стягнення. Захист, який закон дає єдиному житлу, не поширюється на інші активи.

Тобто якщо підприємець має кілька квартир або будинків, житло великої площі, комерційну нерухомість, автомобілі, техніку або інше цінне майно, такі активи можуть бути продані для погашення боргів. Це може стосуватися:

податкової заборгованості;

кредитів;

боргів перед постачальниками або коштів за рішенням суду.

Чи анульовує борги закриття ФОПу?

Окремо важливо враховувати, що закриття ФОП саме по собі не анулює борги. Відповідно до статей 598 – 609 Цивільного кодексу України, зобов’язання припиняються лише у випадках, які прямо передбачені законом або договором.

Наприклад! Якщо борг погашено, кредитор пробачив борг, або зобов’язання припинилося з інших законних причин. Сам факт припинення підприємницької діяльності до таких підстав не належить.

Це означає, що якщо борги виникли під час роботи ФОП, вони залишаються за людиною й після закриття підприємницького статусу. Тобто після припинення ФОП особа все одно повинна виконати свої фінансові зобов’язання, тому стягнення може звертатися вже на її особисте майно як фізичної особи.

У яких випадках можуть забрати квартиру за борги?