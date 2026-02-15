Де можна оформити довіреність за кордоном?

Довіреність – це письмовий документ, яким одна особа уповноважує іншу представляти її інтереси перед третіми особами, вона дає право укладати договори, підписувати заяви, розпоряджатися майном та здійснювати інші юридично значимі дії від імені довірителя, повідомляє Міністерство юстиції. У більшості випадків операції з нерухомістю, транспортними засобами чи корпоративними правами потребують нотаріально посвідченої довіреності.

Українці за межами держави мають два варіанти:

звернутися до консульської установи України;

оформити документ у місцевого нотаріуса країни перебування.

Якщо довіреність посвідчена в консульстві, вона не потребує додаткової легалізації чи перекладу. Окремі види довіреностей, зокрема на розпорядження майном або видані в порядку передоручення, реєструються консулом у відповідному реєстрі через систему Міністерство юстиції України.

У разі оформлення документа в іноземного нотаріуса порядок його складання регулюється законодавством відповідної країни. Зазвичай текст складається іноземною мовою, тому для використання в Україні знадобиться переклад.

Що потрібно для оформлення?

Для посвідчення довіреності необхідно особисто з'явитися до консульства або нотаріуса та мати при собі паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копію паспорта представника та інші документи залежно від змісту довіреності (наприклад, правовстановлюючі документи на нерухомість або підтвердження родинних зв'язків).

У тексті обов'язково зазначаються дата і місце складання, повні дані сторін, строк дії та конкретні повноваження. Якщо строк не визначений, довіреність діє до її припинення. Для оформлення дарування необхідно чітко вказати ім'я обдаровуваного – інакше документ буде нікчемним.

Легалізація та апостиль

Якщо довіреність оформлена у місцевого нотаріуса, зазвичай потрібна її легалізація. У більшості країн Європи, а також у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки та Канаді достатньо проставити апостиль відповідно до вимог Гаазька конвенція.

Апостиль – це спеціальний штамп, який підтверджує справжність підпису та статус особи, що засвідчила документ. Його зазвичай проставляє уповноважений орган країни, де оформлено довіреність.

Після цього документ необхідно перекласти українською мовою та нотаріально засвідчити переклад уже в Україні. Лише після виконання цих процедур довіреність можна повноцінно використовувати на території держави.

