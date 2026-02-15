Где можно оформить доверенность за границей?

Доверенность – это письменный документ, которым одно лицо уполномочивает другое представлять его интересы перед третьими лицами, она дает право заключать договоры, подписывать заявления, распоряжаться имуществом и совершать другие юридически значимые действия от имени доверителя, сообщает Министерство юстиции. В большинстве случаев операции с недвижимостью, транспортными средствами или корпоративными правами требуют нотариально удостоверенной доверенности.

Смотрите также Лучше посидеть дома: как украинцам в США избежать задержаний ICE

Украинцы за пределами государства имеют два варианта:

обратиться в консульское учреждение Украины;

оформить документ у местного нотариуса страны пребывания.

Если доверенность удостоверена в консульстве, она не требует дополнительной легализации или перевода. Отдельные виды доверенностей, в частности на распоряжение имуществом или выданные в порядке передоверия, регистрируются консулом в соответствующем реестре через систему Министерство юстиции Украины.

В случае оформления документа у иностранного нотариуса порядок его составления регулируется законодательством соответствующей страны. Обычно текст составляется на иностранном языке, поэтому для использования в Украине понадобится перевод.

Что нужно для оформления?

Для удостоверения доверенности необходимо лично явиться в консульство или к нотариусу и иметь при себе паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, копию паспорта представителя и другие документы в зависимости от содержания доверенности (например, правоустанавливающие документы на недвижимость или подтверждение родственных связей).

В тексте обязательно указываются дата и место составления, полные данные сторон, срок действия и конкретные полномочия. Если срок не определен, доверенность действует до ее прекращения. Для оформления дарения необходимо четко указать имя одаряемого – иначе документ будет ничтожным.

Легализация и апостиль

Если доверенность оформлена у местного нотариуса, обычно требуется ее легализация. В большинстве стран Европы, а также в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и Канаде достаточно проставить апостиль в соответствии с требованиями Гаагской конвенции.

Апостиль – это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи и статус лица, удостоверившего документ. Его обычно проставляет уполномоченный орган страны, где оформлена доверенность.

После этого документ необходимо перевести на украинский язык и нотариально заверить перевод уже в Украине. Только после выполнения этих процедур доверенность можно полноценно использовать на территории государства.

Оформление завещания за границей: какая процедура для украинцев в 2026 году?