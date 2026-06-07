Будет ли нарушением совершение хулиганства на улице?

Суды определили, что за хулиганские действия, совершенные на тротуаре считаются нарушением. Особенно, когда заметно неуважение к обществу, дерзость, а в некоторых случаях – и драка. Именно такой такое такое наказание по делу №706/1201/18 вынес Верховный Суд.

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Согласно статьей 296 Уголовного кодекса действия трех граждан признаны виновными. Они совершили конфликт в городском парке с другими людьми. Как установил суд, еще в 2018 году в Черкасской области конфликт спровоцировали три женщины, которые распивали алкоголь в общественном месте.

Супруги, которые проходили мимо, сделали им замечание из-за припаркованного в парке автомобиля. Мужчина, как утверждают доказательства, поздоровался с женщинами нецензурной бранью, на что они среагировали резко. В результате драки пострадавшие получили легкие травмы.

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Законодательство определяет, что за совершенное хулиганство группой лиц наступает ответственность в виде ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы до четырех лет.

Суды первой инстанции выбрали для хулиганов именно такой вид наказания, но адвокат подал кассационную жалобу, пытаясь объяснить неправильную квалификацию действий подзащитных. Он говорил, что тротуар – где и произошло событие – нельзя считать общественным местом.

Кассационный уголовный суд оставил приговор без изменений. По убеждению специалистов, тротуар является элементом дороги, где движутся пешеходы. Утверждение защитника о том, что тротуар – это не общественное место, судьи отклонили. Ведь фактически эта часть дороги отделяет место, где ездят машины от парковой зоны. По тротуару могут свободно передвигаться любой, поэтому место является общественным. Поэтому действия нападавших можно квалифицировать согласно указанной статье Уголовного кодекса.

Нарушение общественного порядка может закончиться вмешательством полиции

Во Львове недавно мужчина бросил какой-то предмет в городского голову Андрея Садового во время публичного мероприятия. По словам чиновника, он не считает произошедшее покушением, однако правоохранители все равно проверяют обстоятельства инцидента и правовую квалификацию действий участника события.

В Киеве полиция задержала мужчину, который находился в нетрезвом состоянии и ходил по улице с пистолетом. Правоохранители изъяли оружие и начали проверку его происхождения. Событие привлекло внимание из-за потенциальной опасности для окружающих, ведь демонстрация оружия в общественном месте может расцениваться как грубое нарушение общественного порядка.

В Киеве был и другой случай хулиганства. Правоохранители отреагировали на видео блогеров, которые публично исполняли русские песни и привлекли внимание общественности своим поведением. После огласки полиция установила участниц инцидента и провела с ними профилактические мероприятия. Ситуация вызвала общественную дискуссию о границах допустимого поведения в публичном пространстве во время войны.