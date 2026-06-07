Чи буде порушенням вчинення хуліганства на вулиці?

Суди визначили, що за хуліганські дії, вчинені на тротуарі вважаються порушенням. Особливо, коли помітна неповага до суспільства, зухвалість, а в деяких випадках – і бійка. Саме такий таке покарання за справою №706/1201/18 виніс Верховний Суд.

Дивіться також Викрити не важко: що загрожує за виготовлення та користування фальшивими документами

Згідно зі статтею 296 Кримінального кодексу дії трьох громадян визнано винуватими. Вони вчинили конфлікт у міському парку з іншими людьми. Як встановив суд, ще у 2018 році на Черкащині конфлікт спровокували три жінки, які розпивали алкоголь у громадському місці.

Подружжя, яке проходило повз, зробило їм зауваження через припаркований в парку автомобіль. Чоловік, як стверджують докази, привітався з жінками нецензурною лайкою, на що вони зреагували різко. У результаті бійки постраждалі отримали легкі травми.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Законодавство визначає, що за вчинене хуліганство групою осіб настає відповідальність у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі до чотирьох років.

Суди першої інстанції обрали для хуліганів саме такий вид покарання, але адвокат подав касаційну скаргу, намагаючись пояснити неправильну кваліфікацію дій підзахисних. Він говорив, що тротуар – де і сталася подія – не можна вважати громадським місцем.

Касаційний кримінальний суд залишив вирок без змін. На переконання фахівців, тротуар є елементом дороги, де рухаються пішоходи. Твердження захисника про те, що тротуар – це не громадське місце, судді відхилили. Адже фактично ця частина дороги відділяє місце, де їздять машини від паркової зони. По тротуару можуть вільною пересуватися будь-хто, тому місце є громадським. Тож дії нападників можна кваліфікувати згідно з зазначеною статтею Кримінального кодексу.