Що варто знати про користування фальшивими документами?

Випадки продажі фальшивих посвідчень, довідок та свідоцтв уже не рідкісні. Користувачам навіть трапляється реклама в інтернеті, де ділки пропонують придбати якийсь потрібний документ. Звичайно, деякий час підробкою користуватися вдається, але викрити обман не так і важко. 24 Канал запитав у адвоката Назара Саюка, як перевіряють документи на підробку та чи буде винною людина, яка користується такими документами.

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Користування підробленими документами небезпечне для того, хто заплатив гроші ділкам. Усе через те, що навіть якщо нотаріус чи інших фахівець здійснив правочин за допомогою несправжніх документів, його можна анулювати. Як зазначив Назар Саюк, будь-які угоди чи дії, проведені за допомогою підроблених документів є нікчемними. Це можна надалі встановити в порядку господарського чи цивільного судочинства.

Аби визначити, чи є документ підробкою, теж існують певні перевірки.

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Назар Саюк Адвокат, керівний партнер в АО "Index" Зазвичай звертаються в установу, яка начебто видавала ці документи. Там отримують відповідь, що такі документи особі не видавалися. Крім того, проводиться ряд експертиз з оригіналом підробленого документа, які покажуть ознаки підроблення.

Перевірка справжності документів в Україні сьогодні дедалі частіше здійснюється через державні реєстри, які ведуть відповідні органи. Наприклад, справжність паспортів та посвідок на проживання може звірятися через бази Державної міграційної служби, освітні документи перевіряють через реєстри МОН, а транспортні чи деякі службові дані – через відповідні бази МВС.

Окремо дедалі частіше використовуються електронні реєстри та QR-коди, які містяться на сучасних документах. Просканувавши QR-код можна отримати доступ до електронного запису або звірити дані в реєстрі.

Серед ознак, які можуть свідчити про підробку, фахівці виділяють невідповідність у шрифтах і реквізитах, відсутність запису в реєстрі, підозріло низьку якість друку або ламінування, а також розбіжності між даними документа й інформацією в державних базах.

Нерідко люди можуть не знати, що отримали підробку, адже шахраї часто запевняють, що документ не можна відрізнити від підробки й проблем не має бути. Адвокат пояснив, що у випадку, якщо людина не знала й не могла знати, що документ підроблених, то вона не буде нести кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за підробку документів згідно зі статтею 358. Зокрема, карається не лише виготовлення або збут підробок, а й свідоме використання таких документів. Якщо в злочині є ознаки шахрайства за допомогою підроблених документів і вони застосовуються для заволодіння майном або отримання вигоди, то додатково може застосовуватися стаття 190 КК.

Випадки викриття підроблених документів

Нещодавно працівники Бюро економічної безпеки знайшли ділків, які займалися виготовленням документів для нелегалів. З їхньою допомогою особа нелегально ставала громадянином України, мала змогу легалізуватися, приховати своє минуле й повністю створити фальшиву історію життя. 15 учасників схеми отримали підозри.

Адвокат Роман Коган зазначив, що у випадку, якщо фальшиві документи дозволяють людині перетнути кордон, то покарання для тих, хто продав їм підробку, може більшим. У такому випадку ділки можуть сісти на строк від 7 до 11 років, а їхнє майно повністю конфіскують.

Територіальні сервісні центри викрили у Вознесенську та у Львові змогли викрити підробки документів. Так один чоловік звернувся для перереєстрації авто, але з'ясувалося, що відомості про цей документ відсутні у Єдиному державному реєстрі МВС, а документ схожий на підробку. У Львові до ТСЦ звернувся чоловік, який хотів скласти теоретичний іспит, але його медична довідка також була підроблена.