За вчинене хуліганство чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомила Поліція Києва на своєму сайті.

Що відомо про п'яного чоловіка зі зброєю?

На Бульварі Верховної ради жінка помітила чоловіка із пістолетом у руці та звернулася по допомогу до компанії чоловіків. Порушник не звернув увагу на їхні зауваження, почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих.

Поліція після того, як затримала зловмисника, перевірила його на стан сп’яніння. Прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові.

Зверніть увагу! За даними сайту Патруль:

Менш як 0,3 проміле – природний рівень алкоголю в організмі.

0,3 – 0,5 – алкоголь має незначний вплив.

0,5 – 1,5 – легке сп’яніння.

1,5 – 2,5 – сп’яніння середнього ступеню.

2,5 – 3,0 – стан сильного сп’яніння.

Понад 3,0 – алкогольне отруєння, критичний стан.

Правоохоронці конфіскували у затриманого пневматичний пістолет та повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про хуліганство та неповагу до суспільства. За це він може отримати до 5 років ув'язнення.



Поліція вилучила у чоловіка пістолет

Що відомо про останні кримінальні новини Києва?

У Києві 17-річний підліток, напідпитку, влаштував нічні перегони на бабусиному автомобілі, який він взяв без дозволу. Поліція затримала його після переслідування, виявивши 1,27 проміле алкоголю в крові, і притягнула до відповідальності за опір правоохоронцям та невиконання судового рішення.

У ТРЦ Києва відбувся конфлікт між двома чоловіками, один з яких отримав ножове поранення, а інший дістав пістолет. Поліція затримала нападника з ножем, а постраждалому надали першу домедичну допомогу.

Також відомо, що слідчі призначили посмертну експертизу психічного стану чоловіка, який вчинив теракт у Києві 18 квітня. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що експертизи повинні визначити, як підозрюваний отримав медичну довідку для володіння зброєю.