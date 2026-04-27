Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє УНІАН.

Що відомо про стан київського стрільця?

У міністра внутрішніх справ запитали, чи проводилася експертиза щодо психічного стану стрільця, а також чи перевіряється приватна клініка, яка видала йому довідку про можливість володіння вогнепальною зброєю.

У відповідь Клименко зазначив, що МВС не ухвалює рішень у таких питаннях, оскільки не є органом досудового розслідування.

Він також висловив переконання, що в межах кримінального провадження вже призначені відповідні експертизи, які мають встановити, як саме була видана медична довідка та яким чином її отримав підозрюваний.

Що стосується його (стрільця, – 24 Канал) стану, то буде посмертна психолого-психіатрична експертиза, яка має дати відповідь,

– сказав міністр.

Клименко також зазначив, що, якщо оцінювати дії та висловлювання стрільця, а також інформацію, оприлюднену Офісом Генерального прокурора, можна припустити, що він перебував у особливому психологічному стані.

Нагадаємо, київським стрільцем виявися 58-річний Дмитро Васильченков. Він вийшов на пенсію у 2005 році, після цього деякий час перебував у Росії, а у 2017 році повернувся та проживав у Бахмуті. За даними поліції, правоохоронці перевірили сторінки чоловіка у соцмережах і виявили, що той мав негативні погляди на Україну.

Раніше Васильченков раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень, однак справа була закрита після примирення сторін.

З чого все почалося?

Генпрокурор Руслан Кравченко розповів, що зловмисник мав давній конфлікт із сусідом, якого зневажливо називав "директором шостого" – саме він став першою жертвою.

Відомо також, що трагедію 18 квітня спровокувала чергова сварка через домофон, який чоловік сам відремонтував, але після цього частина мешканців не могла потрапити до під'їзду.

Під час конфлікту нападник спочатку відкрив вогонь із травматичної зброї та поранив кількох людей. Коли патрони закінчилися, він повернувся до квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив житло і знову вийшов на вулицю, де продовжив стрілянину.