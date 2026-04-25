Слідство встановило повну хронологію подій у Голосіївському районі 18 квітня. Генпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео з телефона терориста.

Що знайшли в телефоні стрільця?

На кадрах видно, як він у себе вдома тренувався швидко приводити зброю в бойову готовність і відпрацьовував прицільну стрільбу.

Свої дії чоловік супроводжував агресивними висловлюваннями: принижував людей, погрожував розправою, використовував мову ненависті щодо українців, вигукував нацистські гасла та відкрито закликав до насильства з ідеологічних мотивів.

Васильченков називав людей "св*нями", яких "буде моч*ти".

Терорист готувався до розстрілів

Що відомо про стрільця?

Слідство встановило, що підозрюваний Дмитро Васильченко народився у Москві 1968 року. Він – військовий пенсіонер і майор у відставці. У 1992 – 2005 роках він служив у ЗСУ, зокрема, займався обслуговуванням автомобільної техніки. Після початку російської агресії чоловік переїхав із Бахмута до Києва.

Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності, однак він володів двома зареєстрованими карабінами та травматичним пістолетом.

Зверніть увагу! Психологиня Олена Шершньова у коментарі 24 Каналу зазначила, що підозрюваний перебував у глибоко нестабільному психічному стані: втратив зв'язок із реальністю та мав страх переслідування. Експертка також вважає, що нападник накопичив агресію через відчуття нереалізованості та власної меншовартості. При цьому, чоловік залишався осудним.

У якому стані постраждалі?

Станом на 23 квітня у лікарнях залишаються семеро поранених, один із них перебуває в реанімації, інших перевели до профільних відділень. Ще шістьом пораненим допомогу надали на місці.

Спочатку помилково повідомляли про загибель матері 12-річного хлопчика, однак згодом з'ясувалося, що жертвою терориста стала її сестра. У той самий день жінка втратила й чоловіка.

За інформацією міської влади, її стан покращується, з нею працюють психологи. Позитивна динаміка спостерігається і в її сина – вони змогли поспілкуватися по відеозв'язку.